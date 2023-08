Le declaró su amor a una clienta de su emprendimiento y la confusión es viral: "Me entrego a vos"

Una chica compartió en Twitter la declaración de amor que le envió sin querer a una clienta de su emprendimiento de estampados y el insólito "fallido" se volvió viral rápidamente.

¿Quién nunca pasó por la incómoda situación de enviarle un mensaje a la persona equivocada? En algún momento de nuestras vidas todos experimentamos ese tipo de errores, tanto al compartir un texto, un correo electrónico o un comentario en las redes. Tal fue lo que le pasó en esta oportunidad a una usuaria de Twitter que, en una divertida confusión, le declaró su amor a una clienta de su emprendimiento con un mensaje que es viral.

A través de la red social de la "X", Rocío (@rociohoppus) contó que le "pidieron el catálogo en el emprendimiento" y ella, sin querer, compartió el archivo digital junto con un apasionado mensaje. La joven compartió la captura del chat y causó furor al instante.

En los primeros mensajes que se llegan a leer la chica confiesa ser "la peor" porque no entra a leer los chats. Aparentemente, tampoco chequea lo envía, ya que junto con el Drive que le compartió a su clienta también envió la sentida declaración.

"Ya me cansé de esconderte y hacerme el soltero, te amo con todo mi loquita hermosa. No seré perfecto pero ojalá se nos dé todo juntos, me entrego totalmente a vos", dice el mensaje, el cual dejó perpleja a la compradora.

Rápidamente, la chica intentó aclarar todo, pero el mensaje ya había sido visto.

Rocío se percató del mensaje al instante y entre risas indicó que "tenía copiado cualquier cosa". Finalmente, reveló que se trataba de un copy de Twitter y expresó: "Me desintegro de la vergüenza".

Desconcertada, la clienta lanzó: "Hermana, ¿Qué acaba de pasar?", aunque también se rió con el divertido fallido de la emprendedora de estampados. Y como quedó todo bien, la protagonista de esta historia compartió los mensajes en Twitter, donde generó divertidas reacciones.

"Jajajaja para la próxima... En Instagram se puede anular envío de mensajes. Lo borras y listo", recomendó un internauta, mientras que otro señaló: "Si manejabas el emprendimiento por Twitter cazaban la referencia al toque".

Otros comentarios fueron: "Te quiero mucho"; "Escupí todo"; "Lo importante: ¿Te encargó?"; "Entendí esa referencia"; "Yo cuando me piden precios". En total, el tuit obtuvo más de 30 mil visualizaciones.