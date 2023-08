La alegría de Aníbal Panceyra y Faustino Ledesma por la clasificación de Old Lions

Los dos rugbiers fueron clave en el agónico triunfo sobre Tucumán Rugby para meterse en la final del Súper 10 del NOA.

Old Lions logró la hazaña de clasificarse a la final del Torneo Súper 10 del NOA, el certamen que reúne a los mejores equipos de la región. Lo logró tras vencer a Tucumán Rugby de manera agónica por 20-19 de visitante, en una de las semifinales del certamen.

Dos de las figuras del equipo santiagueño fueron Aníbal Panceyra, hombre clave en el funcionamiento del equipo, y Faustino Ledesma, el joven jugador que ingresó en el complemento y fue el encargado de apoyar el try de la clasificación.

“Estoy muy contento de este pase a la final. Es el resultado de muchos años de trabajo, del esfuerzo de mucha gente que pasó por el club y de los que aún están, jugadores, entrenadores, dirigentes e hinchas. Dimos u paso más hacia el objetivo que tenemos este año”, contó Panceyra en diálogo con DirecTV Sports.

“El equipo se entregó a pleno, con altibajos, pero con corazón. Jugamos contra uno de los mejores equipos de la historia en el interior del país. Esto es histórico para nosotros, pero es un paso más, queremos lo que viene”, sentenció.

En tanto, Ledesma, autor del try de la victoria, charló con Diario Panorama y contó sus sensaciones. “Es algo increíble. Estoy en el club desde los 3 años, llegar a primera y alcanzar esta final no tiene precio. Se lo dedico a toda esta gente de Old Lions que nos vino a alentar y nos empujó para lograrlo”.