Jorge Rial se negó a ayudar a Morena Rial con su nuevo emprendimiento: “Tiene que laburar”

El conductor dio una entrevista a la salida de la radio y habló de la relación que tiene con su hija.

More Rial volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que se filtrara una foto acompañada de un pai umbanda. La mediática afirmó que sólo fue por una consulta y no participó de ningún ritual, pero las dudas quedaron instaladas en la opinión pública. A la salida de la radio, Jorge Rial fue entrevistado en la mañana del jueves para LAM (América) y opinó de las imágenes y contó cómo es su relación en la actualidad con ella.

“Ahora se están dando cuenta de las cosas, yo nunca mentí, siempre intenté hacer lo mejor pero bueno... son caminos que toman y me duele que esa chica haya dicho lo que dijo, pedirme la muerte... es fuerte”, dijo el conductor ante la pregunta del movilero, que puso en duda la veracidad de los dichos de Morena. “En un momento de calentura uno dice cualquier cosa, sobre todo en esos ámbitos que son oscuros, para mí es una m..., yo no creo en eso”, agregó Rial.

A pesar de las diferencias que los mantienen alejados, aseguró que sólo piensa en recuperar a su nieto y no le cerró las puertas a una posible reconciliación con su hija. “Es mi hija, la voy a amar toda la vida, de hecho hablamos... distantes porque yo estoy muy dolido. Me duele también el uso que hicieron de ella y como la cachetean también me duele pero es un aprendizaje de ella”, expresó el ex Intrusos.

Por último, comentó que se hace cargo del alquiler de More y también de otros gastos. Sin embargo, ante la consulta sobre la apertura de una estética, Jorge Rial fue tajante: “Yo no lo haría nunca... tiene que laburar viejo, como laburé yo. Rocío está laburando y está yendo todas las mañanas tempranito a estudiar... va en el subte como una persona común y corriente... a mí que no me pida nada”.