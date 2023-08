¿Hasta qué hora se puede votar en las PASO 2023?

Ya abiertos los comicios, la Cámara Nacional Electoral definió el horario de cierre de las urnas. A qué hora se darán a conocer los primeros resultados.

En las Elecciones PASO 2023 de este domingo 13 de agosto las mesas de votación, que abrieron a las 8 de la mañana, cerrarán a las 18 horas, según definió la Cámara Nacional Electoral. Una vez finalizado ese plazo, no se puede votar. Las personas que no hayan alcanzado a emitir su voto deben justificar la razón por la cual no lo hicieron y en caso de no tener un motivo válido, debe abonar una multa.

Qué son las PASO 2023

Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) son elecciones nacionales que definen a los candidatos que competirán en los comicios generales.

Qué se vota en Argentina

Además de votar al próximo Presidente y Vicepresidente, este año se eligen los cargos de jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y 21 gobernadores (con excepción de los mandatarios de Santiago del Estero y Corrientes que fueron electos en 2021).

También se renueva el Congreso: se eligen 130 diputados nacionales, la mitad de la Cámara baja, y 24 senadores nacionales, un tercio de la Cámara alta. Además, se votan legisladores provinciales, intendentes y concejales municipales.

A qué hora se difunden los resultados

Según lo estipulado, a partir de las 21 se empiezan a difundir los primeros datos oficiales. De todos modos, se deben esperar algunas horas para conocer los resultados provisorios definitivos.