Padre Ramón Tenti: "Salgamos, sin miedos, a evangelizar el mundo"

El sacerdote compartió su reflexión de la lectura del evangelio de Mateo 14, 22-33.

El presbítero Mario Ramón Tenti tomó el evangelio de Mateo 14, desde los versículos 22 al 33, para referirse a la importancia de retomar la evangelización, de la transmisión de la palabra de Dios, con fe y despojada de todo temor.

“Después de la multiplicación de los panes muchos se confundieron acerca de la misión de Jesús. Lo veían como una especie de lider de tipo político o social. No descubrieron el verdadero sentido de su misión. Por eso el Señor los obligó a cruzar el lago y se fue a la montaña a orar a solas, para estar en esta instancia de intimidad con su padre. Frente a estas situaciones, que sus discipulos comenzaban a vivir, en medio del lago los discipulos no pueden avanzar debido al fuerte viento y a las olas que movían la barca. Estaban con temor y de repente se aparece Jesús caminando hacia ellos. Lo confunden con un fantasma y él les dice “ánimo, no tengan miedo, soy yo”, refiriéndose a su identidad de hijo de Dios. Pedro le contesta: “si eres tu, pérmiteme que vaya caminando sobre el agua hacia ti”, Jesús le dice “¡Ven!”. Pedro comienza a caminar sobre el agua y al ver el fuerte oleaje y el viento tiene temor y comienza a hundirse. Entonces Pedro le grita: “¡Jesús, sálvame!”. Jesús lo toma de la mano, lo sube a la barca y le dice “¿Por qué dudaste? No seas hombre de poca fe”.

“Muchas veces esta es la situción de la iglesia, simbolizada en la imagen de la barca. Temor al rechazo, a la persecusión, temor a la indiferencia religiosa que nos toca vivir hoy, el temor a las críticas han hehco que muchas veces se encierre en sí misma en lugar de salir a evangelizar, a llevar a Jesús, que es su misión. Ha confundido, como los discipulos de ayer, el sentido de su misión y se ha quedado contemplando el fantasma de una iglesia del pasado, una iglesia centrada en el poder y no en el amor y en el servicio. Ese es el desafío: salir a evangelizar, salir a llevar a Jesús, como lo hizo Mama Antula y tantos otros santos”.