María Servini advirtió problemas con las máquinas en CABA y denunció una “impericia nunca antes vista”

La jueza envió una nota a la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad de los comicios, que se reunirá para analizar la situación.

La jueza María Servini envió una nota a la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad de los comicios, para ponerla en conocimiento de graves dificultades en el funcionamiento de las máquinas para elegir a las autoridades porteñas y denunció una “impericia nunca antes vista”.

Fuentes de la Cámara dijeron al diario La Nación que los jueces se reunirán para analizar la situación. Adelantaron que respaldan la preocupación de la jueza.

En declaraciones a Radio Mitre, además, la jueza dijo: “Este proceso es como una relojería que tiene que trabajarse con mucha precisión y rapidez. Tengo urnas de la ciudad que no funcionan; acabo de hacer una nota la Cámara Nacional Electoral para ponerlo en conocimiento”.

“Ayer, no fueron los técnicos entonces las urnas quedaron tiradas. Era la 1 de la mañana y estaban mis delegados esperando que lleguen los técnicos de las boletas única electrónica”, indicó Servini, en diálogo con radio Mitre: “Encienden las máquinas, pero no imprimen; en la comuna 5, los técnicos no saben cómo se apagan las máquinas y no leen en PIN”.

En este sentido, la jueza federal con competencia aseguró que los problemas no tienen que ver con las urnas de boleta sábana papel, sino con la boleta única electrónica (BUE), que solo se utiliza en la ciudad. Así, advirtió que en algunas escuelas las máquinas no imprimen el voto y que los técnicos no saben cómo hacerlas funcionar correctamente. “En algunas prenden y se apaguen; en otras ni prenden; en otras prenden, pero no imprimen”, denunció.

Los comicios en la ciudad de Buenos Aires se realizaban esta mañana con demoras en la votación en diferentes establecimientos habilitados para sufragar, donde hoy se eligen autoridades locales mediante voto electrónico y nacionales con el sistema tradicional con boleta de papel.

La jornada electoral en la Ciudad comenzó con lenta afluencia de votantes en las primeras horas de la mañana en los establecimientos educativos habilitados para sufragar, donde se registraban demoras en la votación a raíz del doble sistema para sufragar. Además, según constataron electores en barrios porteños como Almagro, Palermo y Recoleta, las demoras fueron atribuidas a la tardía entrega de urnas y boletas a escuelas.

En la ciudad de Buenos Aires doce precandidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) compiten en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) porteñas en las que más de 2.500.000 personas están habilitadas para votar con una modalidad inédita en el distrito, que combina la boleta de papel para los cargos nacionales y la electrónica para las categorías locales.

Las primarias se desarrollan en 7326 mesas distribuidas en 1099 establecimientos en una jornada destinada a definir candidatos de los comicios generales de octubre para el Ejecutivo porteño pero también para la renovación de 30 bancas en la Legislatura y 105 lugares en las 15 comunas. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional Electoral y del Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, pueden emitir sufragio unos 2.533.092 residentes, de los que unos 1.214.871 son hombres, 1.318.002 mujeres y 219 personas que se manifestaron no binarias.