La ministra de Justicia Matilde O'Mill emitió su voto minutos después de las 11 en el colegio del Centenario.

Poco después de las 11 la titular de la cartera provincial de Justicia votó en el colegio del Centenario. Tras su sufragio, mantuvo un contacto con la prensa durante el cual consideró que "poder seguir teniendo un día de elecciones, significa que se reafirma la voluntad de todos los argentinos" destacando los 40 años del regreso de la democracia.

"Es un día de mucha responsabilidad en el que tenemos que sentirnos convocados a actuar con responsabilidad, eligiendo lo que consideremos es la mejor posibilidad para nuestro país", agregó.

O'Mill subrayó que "es muy importante que no perdamos nuestra voz, que está representada en cada voto".

"Todos tenemos que participar porque cuando no se escucha nuestra voz, puede ser electo quien no representa a la mayoría. Abstenerse no es una actitud positiva en una situación complicada del país. La única manera de superar las dificultades es participar. Si queremos resultados positivos tenemos que actuar, esta es nuestra posibilidad de decir presentes", dijo.

Un detalle de color de la jornada electoral, fue que la funcionaria fue acompañada por su hija quien sufragó por primera vez y fue una de las tantas representantes del voto joven que tendrán estas PASO.

Matilde Montenegro emitió su voto por primera vez.

"Lo hago como un deber por la patria", dijo la joven Matilde Montenegro tras pasar por primera vez por las urnas, en compañía de su madre.