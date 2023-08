Gabriel Deck, la incógnita en la Selección Argentina: ¿llega a jugar el Preclasificatorio?

El santiagueño sumó rodaje en el entrenamiento con el equipo Sub-22 para definir si juega o no el torneo en su casa.

Gabriel Deck ajusta la preparación en la recta final para decir presente para la Selección Argentina que este miércoles comenzará a competir en el Preclasificatorio Olímpico continental de básquetbol, el cuál arrancará este lunes en Santiago del Estero.

El alero del Real Madrid, de 28 años, continúa recuperándose de una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda y recién el sábado por la noche tuvo unos minutos de rodaje en el equipo del DT Pablo Prigioni, que enfrentó a un combinado Sub-22 albiceleste, en un ensayo informal que se celebró en el estadio Ciudad.

Desde el cuerpo técnico que encabeza el entrenador cordobés "la intención es llevar a Tortuga (Deck), de a poco, sin apurar los procesos lógicos de recuperación. Fue una lesión muy severa y habrá que ser prudentes".

En mayo pasado, Deck se lesionó gravemente el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda, que se rompió parcialmente en un partido de Euroliga de básquetbol frente al Partizán de Serbia.

Los médicos del Real Madrid eligieron no operar al exjugador de Quimsa y que su restablecimiento se produjera con la colocación de una férula en primer lugar.

Lo cierto es que la deserción de Panamá (no jugará el certamen Preclasificatorio por motivos económicos) le permite a Deck disponer de 48 horas más de tiempo para acondicionar su estado atlético y decir presente en el compromiso con Bahamas (miércoles 16, a las 21.10), siempre y cuando el DT Prigioni lo considere aconsejable.

Este lunes se dará el salto inicial en dos escenarios de la provincia el torneo clasificatorio de un cupo para el Preolímpico continental, camino a París 2024. Por la zona A y en el estadio Ciudad, del club Quimsa, se enfrentarán los representativos de Cuba y Bahamas, a partir de las 22.10. Mientras que, por el grupo B, se enfrentarán Islas Vírgenes-Chile (dirigido por el técnico argentino Manuel Córdoba, ex Quimsa), a las 17.10; y Uruguay-Colombia, a las 19.40. Ambos partidos se desarrollarán en el estadio Vicente Rosales, de Olímpico.

Fixture del torneo

Lunes 14

17:10 - Islas Vírgenes vs. Chile (estadio Vicente Rosales)

19:40 - Uruguay vs. Colombia (estadio Vicente Rosales)

22:10 - Cuba vs. Bahamas (estadio Ciudad)

Martes 15

18:10 - Colombia vs. Islas Vírgenes (estadio Vicente Rosales)

20:40 - Chile vs. Uruguay (estadio Vicente Rosales)

Miércoles 16

21:10 - Argentina vs. Bahamas (estadio Ciudad)

Jueves 17

17:10 - Chile vs. Colombia (estadio Vicente Rosales)

19:40 - Uruguay vs. Islas Vírgenes (estadio Vicente Rosales)

22:10 - Argentina vs. Cuba (estadio Vicente Rosales)