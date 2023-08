Silva Neder destacó la importancia del voto joven y de los adultos mayores

El vicegobernador, Dr. Carlos Silva Neder, habló con Radio Panorama y dio algunos detalles de esta jornada electoral.

En horas del mediodía el Dr. Carlos Silva Neder, vicegobernador provincial, mantuvo un contacto telefónico con Radio Panorama para referirse al desarrollo de la jornada electoral, haciendo un balance de la misma.

“Dese las 6 de la mañana estuvimos en la sede de nuestro Partido Justicialista, acompañando a todos nuestros compañeros y copañeras en lo que es el despliegue de los vehículos y los fiscales y de los representantes de nuestro partido en el acto comicial para después recorrer los diferentes ciruitos de ciudad Capital. Luego vine a emitir mi voto en mi pueblo, en Brea Pozo, en el circuito electoral que me vio nacer”, contó Silva Neder.

Respecto a la participación de la ciudadanía, el vicegobernador destacó: “Si bien las primeras horas han sido medio apáticas por parte de la ciudadanía, la participación se ha ido incrementando con el pasar de las horas. Ahora ya se observan colas de gente en las ecuelas para emitir su voto, creo que vamos a andar en los guarismos que históricamente se han manejado en la provincia durante las últimas elecciones”.

Al momento de ser consultado sobre el voto de los jóvenes, el mandatario remarcó la importancia de que casi 30 mil jóvenes van a emitir por primera vez su voto, pero al mismo tiempo también destacó la participación de personas de edad avanzada. “Recién me crucé la enfermera de mi pueblo, Ester Cruz. Tiene 94 años y me dijo `Carlitos, yo desde el año 83 que se reinstaló la democracia de nuestro país, he votado en todas las elecciones hasta el día de hoy; y lo voy a seguir haciéndolo mientras las fuerzas me den´. Y lo resalto porque la verdad eso demuestra el compromiso del ciudadano a la hora de elegir quien van a dirigir el destino del país de la provincia”.