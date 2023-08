Paula Chaves contó que Peter Alfonso se hizo una vasectomía: “Entendió que yo ya puse mucho el cuerpo”

La modelo y conductora, que ya tiene tres hijos, compartió la decisión que tiene con su marido sobre seguir agrandando la familia.

Como suele suceder con los famosos, Paula Chaves utilizó su cuenta de Instagram para responder distintas inquietudes que sus seguidores tengan sobre su vida. Y fue de esta manera, que terminó confirmando que su marido, Peter Alfonso, se hizo una vasectomía.

“No queremos más hijos”, escribió la modelo con una foto en la que se lo ve a su esposo recostado sobre una camilla. Cabe recordar que ambos fueron padres por primera vez en 2013, con el nacimiento de Olivia. Luego, en 2016 llegó Baltazar y, por último, Filipa en 2020.

“El genio de mi marido entendió que yo ya puse mucho el cuerpo”, expresó Paula también en esa historia que publicó en Instagram. “Se hizo vasectomía”, sumó haciendo referencia al método anticonceptivo que se realiza mediante una cirugía. La intervención, que en la mayoría de los casos lleva cerca de 30 minutos, consiste en dos pequeñas incisiones en el escroto con el objetivo de que los espermatozoides no puedan salir de los testículos.

Por otro lado, también Chaves aprovechó la oportunidad, y volvió a hablar del distanciamiento que tiene con la hermana de Wanda. “¿Nunca más se hablaron con Zaira, que es la madrina de Filipa?” “La vida misma -contestó Paula-. Las relaciones cambian, y ningún título debe atarte a ninguna persona…Está todo bien! Pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía!”.

Recordemos que en julio, Filipa celebró su cumpleaños número 3. Zaira no fue de la partida en el festejo presencial, ya que, más allá del distanciamiento, por esos días se encontraba de viaje en Tailandia. Sin embargo, tuvo un gesto en el universo virtual al comentar la publicación con la que Chaves saludó a su hija. “La más hermosa”, escribió la morocha, alentando las posibilidades de un acercamiento, aunque por las últimas palabras de Chaves, todavía no se produjo.

El actor Pedro Alfonso y la actual conductora Paula Chaves se conocieron hace más de diez años en el programa Bailando, conducido por Marcelo Tinelli. Su amor floreció frente a las cámaras y se convirtieron en una de las parejas más queridas del espectáculo. En este año 2023 cumplirán 9 años de casados y han logrado construir una familia estable, llena de amor y con varios descendientes.

Su relación comenzó en 2010 en el concurso de baile, algo que muchos cuestionaron. Paula Chaves participaba como famosa mientras que Pedro Alfonso era productor de Ideas del Sur. Paula Chaves comentó al respecto: “Al principio no éramos una pareja, estábamos en la etapa de conocimiento. Yo no soy una persona fácil. Soy muy exigente y me imagino todo en mi cabeza, pero no se lo hago saber a la otra persona”.

En el programa La Cocina del Show, Paula Chaves anunció en 2011 que su relación con Pedro Alfonso había terminado: “Como esta relación fue pública desde el comienzo, me parece lo más justo contarles que con Peter ya no estamos juntos. No hubo pelea ni nada parecido, quedamos como grandes amigos. Tenemos personalidades diferentes, pero nos seguimos queriendo y respetando”. Sin embargo, esta pequeña ruptura sirvió para fortalecer aún más su relación. En 2012 se animaron a bailar juntos en el programa de Marcelo Tinelli y desde entonces se han convertido en una de las parejas más hermosas y sólidas del espectáculo.