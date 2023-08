Santi Maratea se incomodó cuando le preguntaron por Guillermina Valdés

Tras votar en las PASO, el joven de las colectas solidarias hablo sobre su relación con la modelo y el pago de la deuda del Rojo.

Luego de votar en las PASO, Santiago Maratea hablo sobre la posibilidad de postularse como presidente de Independiente: “Nunca pensé en postularme... ahora estoy con otros proyectos. Igualmente, si todo Independiente quisiera, para mí sería todo un honor”. Los hinchas del Rojo idolatran al influencer, ya que logró lo que en algún momento se consideraba imposible: recaudar el dinero de la deuda y salvar al club de la quiebra.

La dirigencia de Independiente llegó a un acuerdo de palabra con el club América de México para empezar a pagar la deuda. El club dispone de una suma de $811.636.550 de pesos, que al valor oficial serían $3.259.584 dólares, recaudados por el influencer. Al respecto, Santiago adelantó: “La fecha del pago final es para noviembre, no está confirmado el día. Intentamos pagarla antes para evitar la devaluación del peso, pero no se pudo”.

Al ser consultado sobre la supuesta relación amorosa que mantuvo con Guillermina Valdés, Santiago se mostró sincero: “Yo soy malísimo hablando de estas cosas, cada vez que quiero decir algo lindo no me sale. Me enseñó muchas cosas, es una mujer muy sabia, la quiero mucho”.

Cómo empezaron los rumores de romance entre Santi Maratea y Guillermina Valdés

Después de terminar su relación con Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés fue relacionada con diferentes personajes de la farándula argentina, uno de ellos fue Santi Maratea. Los comentarios sobre un vínculo amoroso iniciaron después de que se viralizaron varias fotos de ambos cenando en distintos lugares.

La semana pasada, al aire del programa Cosa de Locos, el infleuncer confirmó su relación con la actriz en una entrevista con el tiktoker Enzo Aguilar. “¿Te jode que te sigan preguntando por el romance con Guille Valdés... ¿lo vas a seguir negando?”, disparó al hueso el entrevistador en su programa Cosa de Locos. Entre risas, Santi le aseguró que no le molestaba y le pidió que le preguntara.

Rápido de reflejos, y fiel a su sentido del humor, Enzo comentó: “¿Vos entendés que Guillermina es la ex del padre de la patria televisiva? (haciendo referencia a Marcelo Tinelli). A su vez, él se la quitó al hijo de ‘Un muchacho como yo’ (por Sebastián Ortega). ¿Cómo vos vas a meterte ahí? ¿Cómo fue?”.

“Sin querer, qué se yo”, contestó el influencer después de negar el vínculo amoroso durante varios meses. Después de blanquear lo que había ocurrido, agregó: “Yo generalmente no expongo nada de mi vida privada, y cuando pasó eso... no lo supe manejar”.