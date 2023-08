Sorprendió Milei, pero los tres tercios mantienen la incertidumbre hasta octubre

El libertario se presentó como un outsider de la política y canalizó el voto bronca. Forma parte de un fenómeno mundial como lo fue Bolsonaro, Trump y Bukele.

Por Ricardo Kirschbaum

Para Clarín

Un fuerte temblor político sacudió la Argentina. Si es o no un prólogo de un terremoto habrá que esperar hasta octubre para verificar si los resultados de las urnas en las PASO ratifican que Javier Milei puede disputar con posibilidades la Presidencia o si lo que el libertario obtuvo ha sido solo una expresión contundente del voto castigo a la dirigencia política que administró hasta aquí el gobierno. Este pronunciamiento que catapulta a Milei ha castigado impiadosamente al actual oficialismo pero también y duramente a la oposición de Juntos por el Cambio que hizo una mala elección, enroscada en una interna feroz que en vez de potenciar al espacio político lo convirtió en un lodazal que ahuyentó a sus potenciales votantes.

Se cumplió el pronóstico de los tres tercios, que pronostica una elección no definida, pero hoy existe una nueva situación cuyo desenlace es difícil de pronosticar. Las encuestas, otra vez, fueron papel mojado.

Milei se presentó -y así fue visto- como un personaje que llegaba de afuera de la política para combatir las malas prácticas de la política. No es original: forma parte de un fenómeno bastante extendido en otros países y otras latitudes, como lo fueron el brasileño Jair Bolsonaro, Donald Trump y el salvadoreño Bukele, entre otros, que construyeron su capital político desde la derecha y ultraderecha. El economista promete dar vuelta como una media las graves dificultades argentinas, prometió aplicar un ideario ultraliberal que deja al mercado como el árbitro central. Un ejemplo: su programa incluye la desaparición del Banco Central -al que dijo que dinamitará- y la dolarización. Anoche agregó a la Justicia Social como una de las grandes estafas de la política. Pero más allá de sus propuestas ultraliberales, Milei es visto como un dirigente que se distingue del resto de la manada de los políticos por un estilo agresivo que despierta expectativas en sectores padecen penurias cotidianas y que están decepcionados por la ineficiencia y muchas veces la desidia de quienes deben solucionarlos. Con ese estilo y algunas ideas muy polémicas, convocó a jóvenes de distintos estratos sociales que encontraron en ese atractivo ese mensaje extremo, y a votantes tradicionales del peronismo y de Juntos Por el Cambio.

El impacto del triunfo de Milei y su amplitud habla de la extensión de la desesperanza y bronca que late en la sociedad argentina, que ha querido con su voto ahora en agosto expresar ese malestar profundo. Que ese sentimiento se transforme en una fuerza política capaz de gobernar este país complejo es todavía una incógnita: el triunfo en las primarias lo obliga a un escrutinio mucho más estrecho y a un manejo de las artes de la política que tendrá que demostrar que las conoce.

El desafío para Milei es conseguir que el voto obtenido ayer no sea un instante histórico fugaz, que se haya agotado en estas primarias. La verdadera elección, la disputa por un lugar en la segunda vuelta, necesitará algo más que gritos y gestos de outsider que tan buen resultado le dieron al mostrarse como receptor de ese estado de malestar y falta de oportunidades que existe en la sociedad. En octubre hay que construir una mayoría, no solo ser el candidato más votado.

Juntos por el Cambio definió que su candidata será Patricia Bullrich que derrotó claramente a Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde porteño que promovía la ampliación del espacio político y que ayer juntó un poco más del 10 por ciento de los votos en la interna de JxC, una cosecha escasa y amarga para quién disfrutó de la más alta popularidad durante la pandemia y de quien se decía era el candidato puesto para el 2023.

El manejo de la interna en JxC y sus derivaciones, que fueron desencantando a los seguidores potenciales de JxC, fue tosca. El arte de la política, que pudo haberse ejercido para armonizar posiciones y fijar una estrategia victoriosa, fue reemplazada por un manejo inhábil y faccioso, de ambos lados, sin que una conducción lúcida pudiera encontrar una síntesis trabajando en silencio sin tomar partido abiertamente, como ocurrió. Bullrich aplicó una fórmula que le dio resultados: determinación. Logró transmitir que ella puede cumplir lo que promete hacer sin concesiones, aunque eso sea un mensaje publicitario que luego debe adaptarse a la realidad de la política. Imponerse a Larreta fue una prueba de carácter frente a un aparato político y económico mucho más fuerte.

Sin embargo, la performance electoral de JxC fue pobre aun en las provincias que gobiernan, salvo en la Ciudad de Buenos Aires y Corrientes. Su condición de favoritos les jugó en contra y ahora tendrán que remar en una situación en la que deben lanzarse a recuperar el terreno perdido y disputarle a Milei el electorado que evidentemente el libertario les quitó. El agónico triunfo de Jorge Macri por algo más de un punto sobre Martín Lousteau ha demostrado que JxC sigue siendo fuerte en la Ciudad, el bastión del PRO, pero que deberá contemplar que hay un sector importante de los votantes que prefirieron al radical y que no puede ser soslayado en las elecciones de octubre.

Bullrich expresa con más énfasis y entusiasmo posiciones de centro derecha que apuntan a tratar de revertir las causas de los problemas argentinos. Ha dicho, aunque nunca avanzó en esa idea, que no sería una mala una idea de una alianza con Milei. Se duda que, ahora, el libertario esté dispuesto a ese tipo de arreglos, si es que se plantea.

Sergio Massa se había propuesto ser el candidato más votado en estas PASO. No lo ha logrado: su elección, aun sumando el aporte de Juan Grabois, ha sido una de las peores de la historia del peronismo unido. Su condición de ministro de Economía y candidato no lo ha favorecido, como tampoco lo benefició pertenecer a un gobierno en el que su presidente Alberto Fernández es una figura decorativa y la Vicepresidenta decidió no participar de la campaña, aunque siempre conservó el poder de veto.

La responsabilidad de este tropezón no puede ser eludida por Cristina Kirchner ni por el kirchnerismo, que creyó salvar la ropa con el primer puesto de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, a escasos puntos del candidato de Juntos por el Cambio.

Massa es un prestidigitador que tratará de demostrar que todavía está vivo y con posibilidades de colarse en la segunda vuelta. Hoy tendrá otra prueba de fuego con el dólar y esta semana con una inflación en crecimiento. El replanteo de su campaña de cara a octubre se comparte con las angustias del día a día de una economía en extrema tensión y con los impactos de la inseguridad creciente y el hartazgo, el miedo y la impotencia de vastos sectores que se sienten desprotegidos. Hay otra cuestión que Massa deberá discutir y es qué grado de compromiso tiene el kirchnerismo con su candidatura. Una incógnita que deberá develar antes de sumergirse de nuevo en el torbellino de la campaña.