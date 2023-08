El preocupante mensaje de Ángel De Brito sobre la salud de Silvina Luna

La actriz y modelo lleva tres meses internada en el Hospital Italiano, el jueves pasado volvió a terapia intensiva.

El jueves, el hermano de Silvina Luna le envió un alarmante mensaje a Ángel De Brito. El joven le reconoció que la modelo había vuelto a terapia intensiva y que los médicos evaluaban intubarla. “Está muy débil, empeoró. Está muy delicada. Está en terapia, agua en los pulmones, y están esperando el momento para volver a ponerle el respirador. La están alimentando con sonda, el aparato digestivo no le está funcionando como debería”, sostuvo. Ahora el periodista se reportó desde Brasil, donde disfruta de sus últimos días de vacaciones, y aprovechó para responder preguntas de seguidores. Una estuvo relacionada a la salud de la ex Gran Hermano, y fue contundente al revelar las últimas novedades. “Está en estado crítico. Recemos por Silvina”, indicó. Por el momento, la familia de la rosarina prefirió no emitir ningún comunicado oficial, lo que generó más incertidumbre. Historia de Ángel