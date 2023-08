El licenciado Osvaldo Granados analizó la sorpresiva victoria de Javier Miley en las PASO 2023.

Pasaron las PASO y la gran sorpresa la dio Javier Milei obteniendo porcentajes que lo pusieron por delante de de Juntos por el Cambio y Unidos por la Patria. El licenciado Osvaldo Granados analizó este este escenario en su columna diaria en Radio Panorama.

“Alguna vez un encuestador me dijo `si la elección se la hiciera con la gente de menos de 30 años, gana Milei´. Nadie vio venir esto: En Mendoza Milei ganó 48% a 28%. En Tucumán le ganó por cuatro puntos al peronismo, sacó 36% a 32% y en San Juan ganó 34% contra 29%. En San Luis ganó 48% a 23% a Juntos por el Cambio. Lo más llamativo fue en Jujuy, la provincia de Morales, donde Milei ganó 40,2% contra 23,9%. Acá pasó algo... Los que votan a Milei son los más jóvenes y los más pobres” reflexionó Granados.

“¿Querían voto bronca? Aquí lo tienen. Querían un voto contra la inflación, contra el no llegar a fin de mes? Ahí lo tenés... Todos vinieron a prometer esto y lo otro. Milei se subió a un micro abierto, vestido con campera tipo Mick Jagger, saludando a todo el mundo sin hablar. Eso es muestra de que la gente no quieres que le hables más, ni le prometas cosas que sabe que no le vas a cumplir”, aseguró.

“Milei nació porque aseguraba rating en los programas de televisión. Peleas enredadas, el estado indescriptible, su indignación, la mirada con bronca y los gritos aseguraban rating. Lo llevaban a los programas por eso. Todos estaban tranquilos porque sabían que con él no iba a pasar nada y ahora hay un temblor político y nadie sabe para donde ir. Todo esto es un castigo a gran parte del sistema político tradicional”.

A su vez, Granados también remarcó que “lo que tienen que hacer es bajar la inflación. Porque si no se llega a fin de mes es por la inflación, el sueldo que no alcanza es por la inflación. Los sueldos los aumentan después de sufrir la inflación. Massa no quiere salir tercero y ser el capitán de la derrota. Cristina no apareció, Alberto está de viaje de egresados por varios países. El kirchnerismo perdió en Santa Cruz, Malena Galmarini perdió en Tigre. La inflación de este mes va a ser 8.5% o 9%, mínimo con el salto del dólar”.

Respecto a la derrota de Unidos por la Patria, el especialista sugirió que “hubiese sido histórico que un gobierno gane con el 120% de inflación. Estaría en el Libro de los Récord Guinnes. Se ganaría la vida dando cofnerencias por todo el mundo sobre cómo ganó elecciones con el 120% de inflación”.

“En estos dos mes que se vienen van a tener que hacer todo en puntitas de pie y en silencio. Mejor en silencio porque la gente ya no les cree nada. Y cuando la gente no cree en nada mejor no hablar porque si hablan se va a notar demasiado” concluyó.