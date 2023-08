Incendio de autos en Los Inmigrantes: “No sé cómo volver a empezar, de esto vivían varias familias”

Gustavo Gómez, el mecánico que era propietario del taller que se incendió este lunes, dialogó con Noticiero 7 y se mostró triste y acongojado por las pérdidas.

Este lunes a la mañana un incendio causó pérdidas irreparables en un taller del barrio Los Inmigrantes. Gustavo Gómez, propietario del mismo, dialogó con Noticiero 7 y se mostró acongojado por lo ocurrido.

“Sentimos mucha impotencia. Estamos sin saber cómo hacer para comenzar; no puedo ni pensar. Hace seis años que tenía el taller. Era un esfuerzo diario, de mi familia y de los que trabajaban conmigo; y de sus familias. De eso vivíamos todos; no sólo yo sino la familia de ellos también. No sé cómo se vuelve a empezar en esta situación”, señaló Gómez a Noticiero 7, al borde de las lágrimas.

Te recomendamos: Un gran incendio consumió en su totalildad un taller de autos

El hombre, que reside en el barrio Campo Contreras, indicó que un vecino lo llamó para informarle de lo ocurrido. Al arribar a su lugar de trabajo encontró un panorama desolador. “Ya estaban los bomberos pero se había perdido todo”, añadió. Se quemaron doce autos, entre ellos un vehículo de él y de sus clientes. También todas las herramientas.

“Hubo un cortocircuito en uno de los autos que dejaron el domingo. Estábamos trabajando en ese y fue el que inició el fuego”, puntualizó. Algunos clientes ya fueron informados de lo ocurrido, con otros no pudo hablar; y pidió que sepan entender la situación porque “no tengo los medios para solventar”, sentenció.