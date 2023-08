Video: Javier Milei se emocionó en una entrevista con Alejandro Fantino tras las PASO

El libertario tuvo palabras de agradecimiento con el periodista por haberle dado espacio en sus programas y por diferentes charlas personales que tuvieron en los últimos tiempos.

Javier Milei se quebró durante una entrevista en vivo con el conductor Alejandro Fantino, a quien le agradeció haberlo apoyado durante el arranque de su carrera política, gesto que retribuyó con un regalo muy especial.

"En algún momento tendrá un valor histórico", dijo el líder de La Libertad Avanza, al darle el borrador del discurso que pronunció en su búnker de campaña, tras conocerse que fue el candidato más votado en las PASO del domingo.

"No me podés regalar esto, Javi. Te vas a arrepentir", le dijo Fantino al recibir las hojas sueltas, pero Milei insistió: "Es tuyo, no me voy a arrepentir porque lo hago con el corazón".

La emoción del libertario fue sobre el inicio de la nota, al agradecerle al conductor el apoyo que le dio desde el comienzo de sus apariciones mediáticas y las charlas personales que tuvieron en los últimos años.