Agustín Rossi: "Tenemos que buscar los votos en el 30% de argentinos que no fueron a votar"

El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, sostuvo que de cara a las elecciones generales de octubre, el oficialismo debe convocar "a la sociedad democrática" para evitar que "la ultraderecha gobierne la Argentina". En comunicación con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, Rossi afirmó que el resultado de las PASO fue un llamado a "la reflexión política" y manifestó que "no hay que subestimar ni sobreestimar" al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. En ese sentido, Rossi apuntó que el 30% de los votos que obtuvo el economista libertario demuestran que no puede "hegemonizar el voto" porque 7 de cada 10 votantes no lo eligieron. "Si tenemos en cuenta que sólo fue a votar el 70%, solo 2 de cada 10 argentinos habilitados por el padrón terminaron votando a Milei. Digo esto para no sacar conclusiones determinantes", señaló el candidato a vicepresidente aunque reconoció que la novedad de estas elecciones es que por primera vez "la ultraderecha participa de un proceso electoral en Argentina y que tienen competitividad electoral". "Yo no quiero que la Argentina esté gobernada por la ultraderecha. En este año donde celebramos los 40 años de la democracia, no podemos tener esas propuestas políticas que dicen que a los trabajadores registrados le van a quitar derechos, que va a privatizar la educación y la salud pública, que van a realizar despidos masivos, que va a endeudar el país y vender empresas públicas para dolarizar la economía, o que tienen discursos negacionistas". Ante esta situación, Rossi indicó que Unión por la Patria no debe buscar los votos en el electorado de Milei sino que deben hacerlo en el 30% de argentinos que no fueron a votar o en otros espacios políticos. "Tenemos que hacer una convocatoria al conjunto de la sociedad democrática para evitar que la ultraderecha gobierne la argentina porque va a venir con violencia institucional y la quita de derechos en términos generales. En las PASO terminamos en una elección de tercios muy pareja donde hay tres puntos de diferencia entre los tres primeros candidatos. Sin duda que reflexionamos sobre eso y vamos a generar acciones para entrar y competir en el balotaje", concluyó.