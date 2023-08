Pampita se mostró preocupada por el batacazo de Javier Milei

La modelo se sumó al análisis electoral tras el resultado de las PASO y sentó su posición.

Pampita se hizo eco del batacazo de Javier Milei en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y manifestó su preocupación por algunas de las propuestas del candidato a presidente de La Libertad Avanza.

Este lunes, la modelo estuvo como invitada a LAM (América) donde entrevistaron a Jorge Lanata para analizar el resultado electoral. En un momento tomó la palabra y admitió: “Yo de política no sé nada, prefiero mantenerme al margen, pero hay algunas cosas que dice Milei que a mí me preocupan”.

Hecho el preámbulo, continuó con su pregunta para el periodista: “Una de las que más me preocupan y que hoy lo hablaba con uno de mis hijos en casa, era la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Eso cómo sería en el país?”.

A modo de cierre, agregó: “Los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, es que no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas y como sabemos hay tiroteos en colegios, en cines, en teatros... No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”.

Tras remarcar que habló de “la venta de órganos” y “la privatización de la educación y la salud pública”, entre otras cosas, Lanata opinó: “En la política hay algo que se llama el teorema de Baglini. Este dice que a medida que vos te acercás al poder, te vas moderando más”.

“Milei dice todo esto en campaña, pero hay que ver si lo va a hacer en el caso de que gane”, sostuvo dejando entrever que podría no cumplir todo lo que promete. “Igual si cumple alguna de esas cosas sería peligroso”, reflexionó Pampita.