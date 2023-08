Pampita rompió el silencio sobre la sospechosa frase que Benjamín Vicuña lanzó en los Martín Fierro

La conductora fue al programa de Ángel de Brito y dejó definiciones importantes sobre la relación actual que tiene con el padre de sus hijos.

Pampita Ardohain habló acerca de la declaración sobre el amor que hizo Benjamín Vicuña, en plena entrega del Martín Fierro, interpretada como una indirecta a la modelo.

La próxima jurado del Bailando 2023 se desentendió por completo de lo que expresó el padre de sus hijos, aunque dio su punto de vista sobre el contenido de la frase.

Vicuña había sido muy explicito durante la ceremonia, al mostrar su galardón. “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, lanzó, mientras las cámaras mostraban a Pampita.

Qué dijo Pampita sobre la frase que Benjamín Vicuña lanzó en los Martín Fierro

Cuando Ángel de Brito le preguntó por lo que había dicho su exmarido, Pampita intentó eludirlo. “Me dio mucha felicidad de que Benjamín ganara. Estaba emocionadísima. Yo fui parte de su vida cuando llegó a la Argentina. No lo nominaban y siempre le ganaba otro, pero yo sabía de su esfuerzo. Le pone el corazón a cada personaje”, comentó.

Vicuña se llevó el premio Martín Fierro a Mejor Actor Protagonista de Ficción por su papel en El Primero de Nosotros. “Le había dicho ese dia que se lo iba a ganar. Era como que al fin llegó ese momento. Estaba feliz por él, llena de orgullo. Me encanta. Es un actor talentosísimo”, recalcó la conductora.

Sobre sus gestos mientras él ganaba, Pampita aclaró que estaba “reorgullosa” por el logro de Vicuña. “No tengo por qué poner cara de ‘me da lo mismo que esté ganando’ porque tengo una cámara acá. Soy retransparente”, remarcó.

“Que talento para eludir la respuesta”, lanzó De Brito, mientras una de sus panelistas arremetió. “Me dio un amor, dijo”, afirmó, en modo de pregunta. “No sé qué quiso decir en ese momento. No me hice cargo. No sé si vieron, pero yo no puse cara de ‘Ay, dijo algo fuerte’”, explicó Pampita.

“El director te ponchó directo. Para mí se le escapó. No fue adrede. Por ahí sos el gran amor de su vida, no importa que las personas ya no estén juntas”, aportó Yanina Latorre. “No puedo evaluar eso. Me parece que lo tienen que traer y preguntárselo a él”, contestó la modelo.

Luego, remató con una definición que pocas veces se supo acerca de la relación que, en el presente, la une a Vicuña. “Nosotros somos muy amigos. Tenemos rebuena relación. Criamos a nuestros hijos, rechicos, pero más allá de eso, somos amigos”, cerró.