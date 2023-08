Mike Flanagan es muy optimista con su adaptación de "La Torre Oscura", la obra más ambiciosa de Stephen King

El propio Mike Flanagan confirmó a finales del año pasado que había comenzado a trabajar en la adaptación televisiva de 'La Torre Oscura' de Stephen King junto a Trevor Macy a través de Intrepid Pictures, la productora de ambos.

Un "proyecto soñado" que el responsable de las adaptaciones cinematográficas de 'El juego de Gerald' y 'Doctor Sueño' definía en aquel entonces como su "Santo Grial".

Un ambicioso proyecto que podría constar de al menos cinco temporadas y también dos películas cuyo desarrollo, no obstante, está paralizado desde el pasado mes de mayo a causa de esa huelga del sindicato de escritores de Estados Unidos (WGA) que amenaza con dar el salto a otros países.

El cineasta ha sido uno de los últimos invitados del podcast The Kingcast de Fangoria, el cuál como su nombre sugiere se centra en la figura y obra del creador de 'La Torre Oscura', y no ha dejado pasar la oportunidad de hablar sobre en qué estado se encuentra el proyecto, reincidiendo más o menos en lo que ya comentó el pasado mes de junio.

"Me siento muy bien acerca de dónde estamos. Extrañamente, estamos en un momento que está completamente congelado debido a la huelga, pero tuvimos una primavera maravillosa y progresamos enormemente con el proyecto. Y tengo todas las razones para creer que cuando acabe la huelga, será mi prioridad número 1".

"Tenemos grandes socios de los que no puedo hablar, y tenemos algunos actores realmente emocionantes dándole vueltas de los que no puedo hablar, y tenemos algunos enfoques potencialmente innovadores para la realización de películas que... de lo que realmente todavía no puedo hablar", prosigue el cineasta "Pero lo que puedo decir es que mis temores de que cualquier ímpetu que hubiéramos podido desarrollar sería borrado [por la huelga], bueno, realmente no me preocupo por eso".

Stephen King

"Estamos en un lugar saludable. Por supuesto, somos solidarios con WGA y SAG-AFTRA, y una vez que se atiendan esas necesidades inmediatas y todos puedan regresar al trabajo, creo que será entonces cuando nos desplegaremos de inmediato. Pero va muy bien", concluye el cineasta.

Recordemos que después de haber estar trabajando los últimos años para Netflix en series como 'La maldición de Hill House', 'Misa de medianoche', 'El club de la medianoche' o la pendiente de estreno 'La caída de la Casa Usher', Flanagan y su socio Trevor Macy firmaron a finales del año pasado un acuerdo de colaboración con Amazon Studios que entró en vigor este mismo año.

Sin embargo, Flanagan obtuvo el proyecto de 'La Torre Oscura' directamente de manos de Stephen King y es el actual dueño de los derechos de la obra, por lo que el cineasta es, en principio, libre de ofrecérselo a cualquier otro servicio de streaming si las condiciones de Amazon no le convencen sin vulnerar en teoría dicho acuerdo.

Una Amazon que recordemos a mediados de 2019 respaldó la grabación de un piloto inspirado en la misma obra escrito por Glen Mazzara ('The Walking Dead'). Michael Rooker, Sam Strike, Jasper Pääkkönen y Jerome Flynn encabezaron el reparto de este episodio dirigido por Stephen Hopkins ('El héroe de Berlín') bajo la producción de Media Rights Capital.

Sin embargo a principios de 2020, antes de la llegada de la pandemia y después de ver y valorar dicho episodio piloto, Amazon decidió "pasar" de un proyecto que posteriormente MRC, también responsable de otras producciones televisivas como 'House of Cards', 'Counterpart' o 'El visitante', intentó colocar en otra plataforma sin suerte, perdiendo finalmente los derechos de la franquicia a principios de 2022.