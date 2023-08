Su hijo murió aplastado por la rueda de un auto de rally y le envió un doloroso mensaje al piloto

Gaspar Manuel Martínez González fue la pequeña víctima. Tenía 6 años y era de Misiones. Se encontraba en Paraguay con su familia.

Una multitud despidió los restos de Gaspar Martínez González, el chico posadeño que murió el domingo mientras miraba el rally de Colonias Unidas, en Paraguay, tras ser impactado por una rueda que se desprendió de uno de los autos que participaban de la carrera.

En medio del dolor, su mamá, Teresa, destacó que tanto las autoridades deportivas del Campeonato Nacional de Rally del país vecino como el piloto se comunicaron con ella y se pusieron a su disposición.

“El piloto junto a su familia me vino a pedir perdón y yo lo perdoné. Fue un accidente”, sostuvo la mujer, en diálogo con El Territorio. Y reafirmó: “Fue un accidente que nadie esperaba. Y nosotros lo perdonamos, quiénes somos nosotros para no perdonarlos (...) Él estaba jugando con su prima y la rueda le pegó sólo a Gaspar”.

Te recomendamos: Conmoción: murieron un hombre y dos nenes de 10 y 12 años por inhalación de monóxido de carbono

La tragedia, en primera persona

Teresa contó al diario que su padre vive en Paraguay y como su esposo, que trabaja como chofer, tenía libre el último fin de semana decidieron ir a visitarlo con toda la familia. La casualidad quiso que justo esos días se corriera allí el rally, y fueron juntos a ver la carrera.

“Había un barranco alto, un cerco, era un lugar seguro, y permitido para el público, pasaron los primeros autos y vino el cuarto o quinto auto era y se le salió la rueda”, recordó la mujer sobre ese dramático momento.

“Salí corriendo para donde estaba el caído y cuando me acerco Gaspar estaba tirado en el piso y por la boca le salía sangre”, contó la madre, y resaltó: “Lo agarré, lo abracé y empecé a decirle ‘hijo, hijo’ y no reaccionaba y ahí llegó mi marido y me saca porque yo estaba llorando y después mi hermano me lleva de ahí, porque es una situación que no le deseo a ningún padre. Yo perdí al papá de mi otro hijo por un cáncer y me costó muchísimo recuperarme. Ahora perdí a un hijo y estoy acá porque él me da fuerza”.

La carrera se suspendió al instante y el chico fue trasladado en una ambulancia de urgencia al centro de salud más cercano, pero no hubo nada que pudieran hacer para reanimarlo. “A la noche vino el piloto, nos pidió perdón, él, su papá, su hermano, su familia nos pidió disculpas, que le perdonemos”, subrayó.