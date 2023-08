Colonia Dora: interceptan un camionero que llevaba con él a un menor de edad

En confusas circunstancias, el chófer fue interceptado en el cruce de Ruta 34 y 92. La policía investiga el hecho.

Según la versión del camionero involucrado, durante la madrugada de este martes se encontraba descansando en un descampado cerca de la localidad de Casares, cuando alrededor de las 3 de la mañana estaba por emprender viaje y se encontró con un menor de unos 11 años, quién le pidió que lo llevara hacia la localidad antes mencionada.

Siempre prosiguiendo con el relato del camionero -un hombre de 40 años oriundo de Buenos Aires-, cuando pasaban por Casares el niño no quiso bajarse y siguieron viaje hasta Colonia Dora. Allí, en una estación de servicio bajaron a desayunar. Las empleadas advirtieron que "algo no estaba bien", preguntaron al camionero y este dijo que el "niño le había pedido que lo lleve con él", no sabía por qué, y tampoco había querido descender de rodado.

Las empleadas de la estación de servicio sugirieron que lo más prudente era dar parte a la policía, por lo que se contactaron de inmediato. Pero antes de la llegada de los uniformados, el camionero ya se había ido del lugar con el menor.

Sin embargo en el cruce de la Rutas 34 y 92, el rodado fue interceptado por personal de Seguridad Vial. El camionero manifestó que en realidad iba "hasta ese lugar para poner en conocimiento la situación".

Ahora la policía de la Comisaría 42 de Colonia Dora investiga las circunstancias que rodean este episodio, y tratan de establecer la identidad fehaciente del menor, "al que le cuesta comunicarse", según trascendió, y solo aportó su nombre de pila. Tampoco tenía consigo ningún tipo de documento, que acredite su identidad.