Grabois condicionó su apoyo a Massa: “No le doy un cheque en blanco”

El líder del Frente Patria Grande analizó el resultado de la votación -perdió con un 5,9% contra un 21,4%-, habló de “los dirigentes de Unión por la Patria que militaron a nuestro rival” y le pidió a su militancia que “no se disperse”.

El exprecandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, habló sobre su apoyo al ganador de la interna en las elecciones PASO, el ministro de Economía, Sergio Massa. “Fuimos como parte de Unión por la Patria y nuestra obligación es apoyar al ganador de la interna. Ustedes saben lo que pienso y no borro ni un punto ni una coma de lo que dije. Dije también que la intensidad de ese apoyo va a estar sin duda vinculada a que los candidatos de Unión por la Patria, el ministro Sergio Massa y el jefe de gabinete Agustín Rossi, asuman una perspectiva de justicia social con acciones concretas, que tomen medidas urgentes para el pueblo”.

En abril, Grabois había dicho sobre una eventual candidatura del ministro de Economía, aún no confirmada en ese entonces: “Ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa. No nos vamos a volver a comer un Scioli o un Alberto. Cristina no me lo va a poder explicar”.

De esta forma, ahora aclara: “Apoyo sí, cheque en blanco, no. Primero porque es lo que corresponde, segundo porque si seguimos en este rumbo, se le está poniendo una alfombra roja hacia la Casa Rosada a los que tenemos la obligación de derrotar. Hay que escuchar la voz del pueblo que está enojado, decepcionado con justicia y la respuesta no pueden ser palabras, tienen que ser hechos”.

En torno a su militancia, Grabois apuntó: “Lo que deseo con más fervor es que no se pierdan, que no se dispersen, que a pesar de todos los problemas que cada uno tiene, sigamos unidos, que todos unamos nuestro destino a los que más sufren, con los excluidos. No creo que ‘tengamos’ un millón cuatrocientos mil votos; creo que somos un millón cuatrocientos mil personas que apuestan a un proyecto de país”.

Sobre el apoyo de algunas figuras de La Cámpora (históricamente enemistadas con Massa) dijo: “A la mayoría de los dirigentes de Unión por la Patria que militaron a nuestro rival, sobre todo a los que están más cerca nuestro en ideas y principios, nada que reprochar, es más, agradecer el respeto; y pedir disculpas por cualquier error, ofensa o palabra injusta. La lucha no empezó con nosotros, no termina en estas elecciones y reitero que mi mayor deseo es que todos sigamos comprometidos, que en la medida de lo posible nos organicemos mejor, que aparezcan nuevos dirigentes, nuevos militantes”.