Javier Milei aseguró que una dolarización termina con la inflación e influye en la suba de los salarios

El postulante presidencial de La Libertad Avanza fue quien más votos obtuvo en las PASO, dejando en segundo y tercer lugar a Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, respectivamente.

Javier Milei, el candidato presidencial que más votos obtuvo en las PASO celebradas el pasado domingo en todo el país, visitó este martes al mediodía los estudios de Crónica HD para brindar un mano a mano imperdible con Chiche Gelblung.

Allí, el economista aseguró que busca “llevar a los argentinos de bien una propuesta para que este país deje estar atravesando esta miseria”.

En ese sentido, sostuvo que con una eventual gestión suya, “de acá a 35, 40 años”, Argentina sería “una potencia mundial”. Y agregó que “en 15 años” ya se verían “resultados muy fuertes”.

Luego, insistió con su propuesta de dolarización, a la que definió como “una operación que demanda nueve meses” en su implementación.

“Tenemos escrito el proyecto (al respecto), que tiene que ver con cómo se liquida el Banco Central (de la República Argentina)”, añadió.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza argumentó que la dolarización “extermina la inflación”, sobre la que dijo que “es el riesgo más importante que tiene el país”, al tiempo que deriva en un "rebote" de la economía que incluye una "suba de salarios".

Después, exhortó al ministro de Seguridad, Aníbal Fernánez, a que “explique por qué algo que le hace bien a la sociedad tiene que traer sangre”, en alusión a que el funcionario pronosticó que un eventual Gobierno del libertario derivaría en “muertos” porque la implementación de su programa “sólo cierra con represión”.

El candidato presidencial, por otra parte, manifestó que “la regulación laboral actual genera restricciones, lo que hace que en Argentina conseguir empleo sea un infierno”.

“Es durísima la realidad de Argentina, porque los que están en una situación más acomadada, se van del paías. Los sindicalistas tienen grandes incentivos para sumarse y modificar este marco”, consideró.

Detalles sobre un llamado que dijo haber recibido desde el Fondo Moneterio Internacional

El economista, por otra parte, reveló que lo llamaron en las últimas horas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) para manter una reunión y dijo que él no tendría inconvenientes con los técnicos del organismo multilateral debido a que su programa "es mucho más duro en la parte fiscal" que el que promueven esos profesionales.

"El ajuste siempre recayó en el sector privado. Esta es la primera vez que se propone que recaiga sobre el Estado, sobre los políticos. Eliminar todas las partidas que tienen que ver con el robo. Eliminar la otra pública, por ejemplo, va contra los políticos ladrones y los empresarios prebendarios ", expresó.

De cara a las elecciones definitivas del 22 de octubre, Milei analizó la situación de los ciudadanos que no asistieron a las urnas el domingo último. "De los que no fueron a votar... ese grupo con la casta no quiere saber nada, por lo que tengo mayor chance de que se sumen a una propuesta para terminar con la delincuencia de los políticos", estimó.

Al avanzar en su consideración respecto a lo que podría suceder en las urnas, sostuvo que "el votante de (Horacio) Rodríguez Larreta -quien perdió la interna el domingo último- tiene mayor afinidad con (Sergio) Massa que con (Patricia) Bullrich".

El economista, al ser preguntado sobre si avanzaría con una alianza con esa candidata presidencial, respondió que, "luego de lo sucio que jugaron en los últimos 45 días, esa relación está quebrada".

"El marido de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco, estuvo involucrado en operaciones que me hicieron", denunció.

Después, expresó que, si llega al Gobierno, su política internacional estará relacionada principalmente con Estados Unidos e Israel, por su "afinidad de visiones".

Consultado sobre si el reciente salto del dólar está relacionado con que haya sido el candidato más votado, dijo: "¿Yo tengo la culpa del cepo?". Y agregó: " El peso es una inmundicia".

"El Banco Central es la peor que hay en el planeta", sostuvo al reiterar su propuesta de eliminar la autoridad monetaria.

El economista consideró que las propuestas de sus rivales derivarían en "una hiperinflación", mientras que la suya no, debido a que rescataría "la base monetaria y las LELIQs".

Luego, insistió con que se plebisite la ley de interrupción del embarazo. "Como liberal, estoy en contra del aborto; es una situación que generó una gran controversia", dijo Milei y agregó: "Hubo una presión muy fuerte poniendo dinero. Me parece más sano que sea plebliscitado de manera vinculante".

Además, negó que su eventual llegada al Gobierno represente que se termine la educación pública. "Es falso; estamos proponiendo un sistema que financie a la demanda, en lugar de la oferta como es ahora", recalcó.

"La plata (del Estado) se pondría en una tarjeta para utilizar en la institución que uno quisiera", explicó. Respecto de la educación sexual integral, dijo que "debe ser opcional".

Precisiones sobre la opinión de Milei sobre los planes sociales

El candidato presidencial, asimismo, desarrolló cuál sería su política vinculada a los programas de asistencia. "Los planes sociales no se tocan porque quienes los reciben son víctimas. Pero se tienen que terminar los intermediarios, para sacar a los delincuentes del medio", indicó.

Milei, por último, analizó la situación de obra social de los jubilados. "Al PAMI hay que eficientizarlo porque hay mucho robo. Nos vamos a tener que meter para limpiar es mugre. Todo lo que toca el Estado, lo pudre. Generaremos mecanismos de competencia para que funcione mejor", expresó.