Candidatos de la Libertad Avanza en LDO: “Lo que pasó el domingo es un hecho histórico para Santiago”

Los candidatos a diputados nacionales por el espacio de Javier Milei, Beatríz Luján e Ítalo Ciccolani, estuvieron este martes en Libertad de Opinión.

Beatríz Luján e Ítalo Ciccolani, coincidieron que el domingo se vivió un momento histórico en Santiago del Estero y en el país. Los candidatos a diputados nacionales por la Libertad Avanza, el espacio que encabeza Javier Milei, se mostraron contentos y muy satisfechos por el trabajo realizado. Lo hicieron este martes en Libertad de Opinión donde aseguraron que después del 22 de octubre, habrá dos candidatos de la Libertad Avanza por Santiago del Estero.

“Nunca tuve dudas que iba a llegar a ser diputada de la Nación; y es posible que haya dos candidatos liberales por Santiago. Muchos querían cambiar, pedían que sus hijos sigan en el país y no se vayan. Transmitimos la esperanza y eso nos movió a trabajar; queremos mejorar el país y la provincia; dejar de ser la más pobre. Que haya un 40% de pobres es muy triste; queremos devolverle la credibilidad a la Argentina”, señaló Bety Luján.

Por su parte, el contador Ciccolani, agredeció el apoyo y dijo que mucha gente se sigue sumando porque saben que “no somos la vieja política, sino gente que quiere cambiar eso”. “Esta votación no es casualidad; es fruto de mucho trabajo. Proponemos cambiar la vieja política. Y la gente se dio cuenta de eso porque saben que nos eligen para cambiar ese tipo de políticas; y ellos se dieron cuenta. Muchos se admiran, y nos recibieron bien cuando le llevamos el voto. Muchos analistas no entienden ni escuchan a la gente, por eso no entendieron lo que pasó”, agregó.

Finalmente, se mostraron convencidos de que el 22 de octubre harán una mejor elección porque los santiagueños vieron que hay gente trabajando por un verdadero cambio. “Lo que pasó el domingo es un hecho histórico para Santiago del Estero. Somos nuevos en política, y lograr esto es una gran sorpresa. También el logro es haber sido empático con la gente. Vamos a seguir trabajando”, puntualizó.