Camila Homs contó qué haría si le toca una canción de Tini Stoessel en Bailando 2023

La modelo debutará en la pista de Marcelo Tinelli y hacer una coreografía de la cantante, expareja de Rodrigo de Paul, es una posibilidad que contempla.

Enfundada en un elegante y sensual vestido negro, Camila Homs asistió al Hipódromo de Palermo para hacer la foto del Bailando y Ángel de Brito le preguntó sin filtros si bailaría una canción de Tini Stoessel.

El primero de agosto la cantante anunció el final de su noviazgo con Rodrigo de Paul, padre de los hijos de Homs.

“Con el baile vengo muy bien. La verdad es que me vengo sorprendiendo ensayo tras ensayo”, le dijo Camila al conductor de LAM y jurado del certamen de Marcelo Tinelli.

Camila Homs

“¿Qué hacés si te toca un tema de Tini?”, le retrucó Ángel, picante.

“Se baila, ¿o no? No importa”, le contestó Homs, con una sonrisa. Y De Brito reaccionó: “Me encanta la actitud”.

Lista para afrontar el desafío profesional, Camila Homs expresó: “Estoy muy bien, muy contenta de estar acá”.

“Ahora se me pasaron un poco los nervios, pero cuando venía en el auto tenía maripositas en la panza, que hacía un montón que no me pasaba. Eso es una señal súper positiva”, afirmó la modelo, expectante por el debut.