Emerenciano Sena inició una huelga de hambre antes de ser trasladado a la cárcel donde está su hijo

El líder piquetero reiteró su inocencia en el caso de la desaparición y femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Emerenciano Sena, uno de los detenidos por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, reiteró su inocencia en la causa y amenazó con dejarse morir durante una huelga de hambre.

“Soy Emerenciano Sena, estoy detenido en la causa Cecilia desde el 9 de junio. Totalmente incomunicado, maltratado. Todas las cosas que me corresponden. Me llevan al Hospital y me hacen sufrir el suplicio, que hace más de 200 años está prohibido. Hacerme cascotear con la gente, hacerme maltratar”, dijo a través de un audio, al que accedió Diario Chaco.

El líder piquetero responsabilizó directamente al fiscal, los fiscales, y los jueces de la provincia por sus condiciones de detención y anunció en el mismo mensaje que iniciará la misma medida de fuerza que días atrás llevó a cabo su esposa, Marcela Acuña, y también su hijo, César, cuando la Justicia le negó la posibilidad de tener una pava eléctrica en su celda.

“Voy a lanzarme en huelga de hambre hasta que venga el fiscal, el juez y los responsables de la Justicia de la provincia a decirme por qué estoy preso”, sostuvo Sena, y completó: “No existe en la causa ni una sola prueba en mi contra. Estoy detenido solamente porque me llamo Emerenciano Sena, e hice 500 casas gratis para los pobres. Creo que ese es mi delito más grande que cometí. A toda la patria le digo que, en el Chaco, puede llegar a morir un inocente que se llama Emerenciano Sena haciendo huelga de hambre, pidiendo por su libertad”.

En tanto, en las últimas horas se decidió su traslado al Complejo Penitenciario N°1, tal como le corresponde a los detenidos en prisión preventiva, aunque será alojado en una celda donde no podrá tener contacto con su hijo César, también detenido por el mismo caso.

Desde hace tres meses, el referente del Movimiento Socialistas Unidos se encuentra detenido en la Comisaría Tercera de Resistencia.