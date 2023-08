El economista liberal Emilio Ocampo se sumó al equipo económico de Javier Milei

Emilio Ocampo anunció que se sumó al equipo del candidato presidencial de La Libertad Avanza Javier Milei luego de que lo contactaran del espacio para solicitarle que "lo asesorara en temas relacionados a la dolarización".

"Me llamó Javier Milei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo", indicó Ocampo en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Ocampo es graduado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, ejerce como profesor en UCEMA, y además se dedicó a la banca de inversión ocupando funciones ejecutivas en Chase Manhattan, Salomon Brothers, Citigroup y Morgan Stanley en Nueva York y Londres.

Ocampo es autor del libro "Dolarización, una solución para la Argentina", que escribió junto a Nicolás Cachanosky.

En una entrevista radial en abril, el economista aseguró que "cuando una economía tiene un alto grado de dolarización como Argentina, la política económica se hace muy inefectiva", y admitió que este tipo de cambio "tiene costos y beneficios" y "nadie puede plantear que la dolarización es el camino al nirvana".

"Si Milei fuera presidente y quisiera dolarizar, no tiene que hacerlo a $2.000. Lo tiene que hacer a un precio cercano al tipo de cambio libre, que no sabemos cuál es porque hay dieciocho tipo de cambios distintos", sostuvo.

Finalmente, el economista había explicado que la dolarización "se hace al tipo de cambio de mercado".