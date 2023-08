“El colegio no hizo la denuncia porque no había un arma, era un cargador con proyectiles”

Así lo expresó a Noticiero 7 el representante legal de un colegio céntrico, Dr. Carlos Aguilera, al ser consultado por el caso de un alumno que habría llevado un arma de fuego el día lunes, pero que fue denunciado 24 horas después.

Tras conocerse el caso de un alumno que habría llevado un arma de fuego a la escuela, el cual generó conmoción en la población santiagueña, el apoderado legal del colegio céntrico, Dr. Carlos Aguilera, dialogó con un equipo de Noticiero 7 y explicó qué fue lo sucedido.

Según contó Aguilera, el día lunes un grupo de alumnos “avisaron a las autoridades del colegio que un compañero estaba exhibiendo un cargador con proyectiles”. Ante esto, “se les solicitó a los estudiantes que dentro del aula saquen todos sus útiles de las mochilas y resultó que había un cargador con proyectiles”.

Posteriormente, el apoderado legal de la institución educativa contó que “se hizo una requisa en todo el establecimiento y no se encontró un arma de fuego” y agregó que “la realidad es que hasta el momento nadie ha denunciado en concreto la existencia de un arma de fuego”.

El directivo del establecimiento privado ubicado en calle Salta, también dio detalles del procedimiento y dijo que “la Policía de la provincia y personal de Criminalística se hicieron presentes, secuestraron el cargador y la fiscal tomó declaraciones a todos los testigos y actuantes del episodio ocurrido el día lunes”.

Cabe destacar que el caso “está en manos de la Justicia, las investigaciones se encuentran en curso en los organismos administrativos correspondientes y se notificará al SPEP para determinar las medidas para el alumno”.

Por otro lado, al ser consultado por la demora en la radicación de una denuncia en sede policial, el directivo explicó que “ese día se comunicó a los padres”, tras lo cual el progenitor se hizo presente, a quién no se le permitió el retiro del cargador y los proyectiles, en tanto que la madre del adolescente no asistió al establecimiento. A esa explicación, el Dr. Aguilera sumó que esperaban que se hiciera presente la madre del alumno, al cual no se le permitió el ingreso al colegio.

Respecto a la versión que había trascendido en un primer momento, en relación a que la denuncia la habían realizado padres de alumnos, el apoderado legal dio detalles de por qué el colegio no realizó la denuncia de manera inmediata.

“El colegio hizo la denuncia, de parte de los padres no hubo denuncia”, afirmó Aguilera, quien dijo que se esperó alrededor de 24 horas para realizar la denuncia en sede policial porque “no había arma, ni un objeto que pudiera disparar esas balas, era un cargador con proyectiles, por lo que no había un peligro inminente para los alumnos”, cerró.