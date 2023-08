Pese a la ola de aumentos, buscan mantener el precio del pan

Empresarios panaderos informaron los provedores suspendieron la venta de insumos por remarcación de precios, pero que aún no aplicaron dichos aumentos en el precio final del pan.

Continúa el impacto económico tras las elecciones PASO. En este caso, en el rubro de los panaderos ya registraron incrementos que corresponden a la devaluación, aunque los empresarios intentan no trasladarlos todavía al precio del pan.

Hernán Camacho, empresario panadero, habló con Noticiero 7 y comentó que los distribuidores de insumos han suspendido las ventas y los envíos por estos días. Cuando levanten dicha suspensión los precios ya habrán sufrido incrementos. “Se van a salvar quienes hayan tenido alguna reserva en los insumos”, indicó Camacho.

“La verdad que toda esta incertidumbre es muy fea. Por más que suba el precio, lo que queremos es tener el producto. La panadería no es una actividad tan automática. Somos familias las que trabajamos en esto. Son negocios que no están automatizados por ende no remarcamos el precio inmediatamente. Vamos trabajando con la harina que tenemos y nos vamos acomodando según los precios que vayan llegando” enfatizó el empresario y agregó: “No nos queda otra que aumentar los precios, pero vamos a tratar que sea lo menos posible. Posiblemente sera de un 10% o un 15%”.