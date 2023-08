NBA Cup, la nueva propuesta que emula a los torneos europeos: conocé los grupos y los choques más destacados

El certamen comenzará el 3 de noviembre y culminará el 9 de diciembre próximos.

La nueva Copa de la NBA, la NBA Cup, comenzará el 3 de noviembre y culminará el 9 de diciembre próximos, desarrollándose los encuentros durante cuatro viernes y tres martes y con la final en la ciudad de Las Vegas, indicó oficialmente la liga.

La Copa, con la participación 30 franquicias, se inspira en el formato europeo de los torneos por eliminación en fútbol y básquetbol y pretende generar un nuevo aliciente para los aficionados y los propios jugadores.

Los 30 equipos estarán divididos en dos conferencias de 15 cada una como es lo habitual, con seis grupos de cinco equipos cada uno. Cada franquicia jugará con los 4 equipos de su grupo una única vez, por lo que serán dos cotejos en casa y dos de visita.

Se define por eliminación directa, que comenzará desde los cuartos de final, se clasificarán los 3 líderes de cada grupo, el mejor segundo y los partidos contarán para la clasificación de la temporada regular, excepto la final.

Los grupos serán los siguientes:

• A Este: Philadelphia Sixers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers y Detroit Pistons.

• B Este: Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards y Charlotte Hornets.

• C Este: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls y Orlando Magic.

• A Oeste: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz y Portland Trail Blazers.

• B Oeste: Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks y Houston Rockets.

• C Oeste: Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs.

Los partidos más destacados serán:

• 3 de noviembre: Bucks vs. Knicks y Nuggets vs. Mavericks

• 10 de noviembre: Celtics vs. Nets y Suns vs. Lakers

• 14 de noviembre: Thunder vs. Spurs y Nuggets vs. Clippers

• 17 de noviembre: Spurs vs. Kings y Jazz vs. Suns

• 21 de noviembre Sixers vs. Cavaliers y Lakers vs. Jazz

• 24 de noviembre: Magic vs. Celtics, Grizzlies vs. Suns, Knicks vs. Heat y Warriors vs. Spurs

• 28 de noviembre: Heat vs. Bucks y Kings vs. Warriors