Liga Santiagueña: el domingo se jugarán las semifinales de la Copa de Oro

Se programaron los partidos de ida entre Sarmiento con Vélez de San Ramón y Sportivo Fernández con Unión Santiago. Además, la programación de la Copa de Plata y la Reserva.

La Liga Santiagueña de Fútbol anunció la programación de los encuentros correspondientes a los playoffs del Torneo “Campeones del Mundo 2022”, en donde se disputarán las semifinales de la Copa de Oro y los cuartos de final de la Copa de Plata.

Por la Copa de Oro, los encuentros de ida de las semifinales se disputarán el domingo a las 16. Sarmiento recibirá a Vélez de San Ramón en el estadio Ciudad de La Banda, mientras que Sportivo Fernández será anfitrión de Unión Santiago en la Capital del Agro. Las revanchas serán el próximo fin de semana.

Por su parte, por la Copa de Plata, se disputarán los encuentros de cuartos de final. Tres de esos choques serán el domingo a las 16, mientras que el martes se completarán las llaves con el último duelo. Cabe recordar que esta fase será a partido único.

Semifinales de la Copa de Oro (ida)

Domingo

16.00 - Sarmiento vs. Vélez de San Ramón

16.00 - Sportivo Fernández vs. Unión Santiago

Cuartos de final de la Copa de Plata

Domingo

16.00 - Independiente de Beltrán vs. Independiente de Fernández

16.00 - Comercio vs. Atlético Forres

16.00 - Central Argentino vs. Defensores de Forres

Martes

16.00 - Central Córdoba vs. Estudiantes (predio de El Zanjón)

Semifinales de Reserva (ida)

Domingo

14.00 - Güemes vs. Independiente de Fernández (cancha de Independiente de Beltrán)

Martes

14.30 - Villa Unión vs. Central Córdoba