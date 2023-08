Osvaldo Granados: "Massa se dio cuenta que no podía abandonar el barco ahora"

El licenciado se refirió a la actualidad política y económica que atraviesa el país.

Como cada mañana, el Licenciado Osvaldo Granados tuvo su columna sobre análisis político y económico en Radio Panorama. Hoy aseguró que “la devaluación se hace con un gobierno que está a media retirada, y frente a esto, todo el mundo trata de cubrirse”.

"Ayer Massa dijo que habrá un aumento fijo, un bono para jubilados, distintas cosas que veremos cómo se llevan a la práctica, pero está intentando tirar un salvavidas a distintos sectores, porque no quedó nada sin aumentar", continuó.

Además, se refirió a las declaraciones del día de ayer del candidato presidencial Sergio Massa, quien rompió el silencio este miércoles luego de los resultados de las últimas elecciones PASO y confirmó que seguirá al frente del Ministerio de Economía, a pesar de algunas versiones que indicaban un posible alejamiento para centrarse en la campaña electoral.

"Yo no suelto el timón cuando hay tormentas", ratificó Massa. Consideró que dar un paso al costado de la cartera nacional sería "lo peor" que podría hacer, ya que le haría "mucho daño a la estabilidad económica del país". En este contexto, Granados señaló: "Con un criterio más inteligente se dio cuenta que no podía abandonar el barco ahora, debido al gran aumento del dólar. No puede hacer lo mismo que hizo Guzmán. Debe mantener su candidatura presidencial y esto".