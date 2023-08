El brillante método viral de una maestra para que sus alumnos se porten bien en clase

En Twitter circula una efectiva metodología para que los docentes utilicen en sus clases y logren la armonía con sus alumnos.

Una joven compartió una nueva forma de tranquilizar a sus alumnos y alumnas que consiste en un juego dinámico para no tener que gritar que hagan silencio. El truco se viralizó rápidamente y generó la reacción de los seguidores.

El método efectivo para mantener tranquilos a los niños durante las clases consiste en dibujar un medidor de tolerancia en la pizarra para ir modificándola según los comportamientos de los chicos. El truco fue compartido por la cuenta de Twitter @_mdemarlowe_ quien estaba cansada de que sus estudiantes no le hicieran caso ni la escucharan cuando se dirigía a ellos.

"Mi nueva estrategia con mis alumnxs más chicxs es dibujar una barrita de paciencia en el pizarrón cuando recién entro al aula" comenzó detallando la usuaria en su publicación. Su idea era que los presentes se percataran de ella, entiendan como funcionaba y se portasen bien.

Así, agregó que el gráfico comienza con una carga del 100%, pero que la misma va bajando su energía a medida que los chicos van "rompiendo las bolas". Como los niños tenían un comportamiento bastante desobediente, la docente decidió tomar esta drástica medida para no tener que castigarlos y que el ambiente en el aula sea más ameno. Ella no quería tener problemas con los padres, por lo que implementó un dinámico juego para que los estudiantes aprendieran a hacer silencio.

"A veces paso de 100% a 70% de una y empiezan a decir eeeeh profe, no paráaaaa, pero se portan mejor" aseguró la joven al compartir su ingeniosa metodología. El tuit no tardó en viralizarse en la red social del pajarito, alcanzando las 644 mil visualizaciones y 33.6 mil me gustas.