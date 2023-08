Repuestos para autos, otro rubro que padece las consecuencias de la inflación

Comerciantes del rubro aseguraron que los incrementos de precios es constante y deben remarcar todos los días.

La disparada del dólar después de las elecciones afectó a diferentes rubros. Uno de ellos es también el de repuestos para autos. Hay una remarcación de precios que genera incertidumbre tanto en los vendedores como en los compradores.

Noticiero 7 habló con Matías Marcusi, propietario de un negocio de repuestos de autos de Capital, y contó que “en este rubro pasa lo mismo que en todos los de más. Los aumentos de precios son todos los días, todo el día. Hay escasez de mercadería porque los productos immpotados están sujetas al valor del dólar blue. Es tremendo el aumento de precios”.

“Los prevedores nos explican que no están liberando a valor de dólar oficial para que ellos compren. Por eso no nos abastecen a nosotros”, explicó Marcusi y agregó; “nosotros vendemos, no le negamos mercadería a nadie, pero sí está todo mucho más caro. Los incrementos de precios son todos los días porque sube el dólar todos los días”.

“El cliente que la semana pasado le pasamos un presupuesto de 250 mil pesos y le faltaba para enterar, viene hoy y lo mismo cuesta 350 mil pesos. Los clientes casi que se van llorando”, contó el comerciante al tiempo que aclaró: “Esta ola de incrementos es muy reciente y aún no hay caída en el consumo. Sí hay una desesperación por parte de la gente. Y no queda otra que esperar que todo esto se estabilice un poco”.