Dr. Llugdar disertó en Congreso Internacional en que fue homenajeado por su trayectoria académica

La actividad involucró a 17 expositores de 9 países de Latinoamérica, ocasión en la que se trataron diferentes temáticas jurídicas.

El “Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos en el Ámbito Criminológico, Control de Convencionalidad” fue el marco en el que se homenajeó hoy al Dr. Eduardo Llugdar, quien además de agradecer esta iniciativa, expuso sobre “Estándares Internacionales de DD.HH. y Políticas Criminales y Penitenciarias de los Estados”.

En la extensa jornada, que se desarrolló por más de 14 horas, donde expusieron 17 expositores de 9 países de Latinoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Panamá, Perú y Venezuela) los cuales exaltaron la trayectoria y los aportes al mundo jurídico internacional realizados por el Dr. Llugdar en su carácter de Académico e Investigador en cuestiones de derecho, además de abordar diferentes temáticas jurídicas vinculados a la materia del Congreso.

Al comenzar su alocución, el vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, señaló: “Estoy muy emocionado y agradecido por todos los conceptos que he escuchado hoy hacia mi persona, que creo excede a lo que es mi merecimiento, pero no voy a tener falsa humildad de decir que no me reconforta este reconocimiento, pero que está lejos de alimentar vanidades y soberbias, y por el contrario, genera más motivación y compromiso de aportar ideas al mundo jurídico”.

A continuación, manifestó: “Mi profundo agradecimiento a las entidades organizadoras, a los distinguidos colegas que se sumaron como expositores; a la Dra. Carolina Ramón, coordinadora del evento, por la gentil pero quizás no merecida, idea de organizar junto con las entidades avalistas este homenaje en el evento, y a Álvaro Rodríguez Montesinos, por su colaboración en la logística de transmisiones virtuales”.

Justamente, la extensa actividad académica se desarrolló mediante plataforma virtual, coordinada y organizada por la citada profesional de Ecuador, uno de los países que aportó a catedráticos para la jornada. También expusieron reconocidos juristas de Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, México, Perú, Paraguay, Puerto Rico y Argentina, como la Dra. María del Carmen Battaini, presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y C.A.B.A.

En relación a la temática elegida para disertar, el Dr. Llugdar indicó que “voy hablar dentro del contexto de la protección de la dignidad humana y de las políticas criminales para aquellas personas que están privadas de su libertad”.

Además, sostuvo que “hay que pensar en la víctima pero también contemplar que en las penas deben inspirarse en el marco constitucional y del ordenamiento legal respecto al infractor y no que se convierta en una venganza”, ya que la Constitución es la norma suprema y de cuyos límites no debe trasvasar, bajo riego de caer también en procederes ilegales”.

Por otra parte, ponderó el espacio generado con este tipo de iniciativa para poner en práctica ideas de “quienes creemos en los sistemas democráticos, pensando en que debe defenderse la dignidad humana, que los problemas de las personas y otros sujetos que tenemos que proteger, como la naturaleza, para ir construyendo en un ámbito de razonabilidad y racionalidad, en un mundo actual en que se apuesta más a la técnica que a la ciencia, más a los impulsos emocionales que a los argumentos racionales, y una muy poca apelación a factores metafísicos de entornos éticos y morales, lo que no se condice con criterios propios de un Estado de Derecho Constitucional y Democrático”, entre otros importantes conceptos.

Cabe apuntar que esta iniciativa contó con el aval de la Fundación Universitaria San Mateo (Colombia); Organización Mundial de Abogados OMA (México); International Center for Legal Research on Innovation Compliance and Human Rights (México); Colegio de Abogados Casacionistas (Colombia); Red Latinoamericana de Estudio e Investigación en Derechos Humanos y Humanitario; Observatorio Iberoamericano de Discapacidades; Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela; Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos; Fraternidad y Solidaridad Jurídica, Baja California AC (México); Colegiatura Orden de la Abogacía Colombiana; Coordinadora de Organizaciones y Ministerios Carcelarios de México; Colégio de Doutores em Ciências Jurídicas Da Ibero-América (Brasil).

Asimismo, auspician esta iniciativa el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia; Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario (Ecuador); Colegio de Defensores Públicos Federales de Tijuana (México); Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal Dr. Cipriano Gómez Lara AC (México); Comunidad de Especialistas de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa Internacional (México) y el Colegio de Doctores en Derecho del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal (México).