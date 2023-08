Cinthia Fernández supo que Defederico votó a Milei y estalló

La panelista volvió a indignarse porque su ex no cumple con la cuota alimentaria y lanzó un ácido comentario.

Cinthia Fernández fue una de las famosas que no dudó en reaccionar públicamente ante el batacazo de Javier Milei en las PASO. Como parte de su descontento, la panelista de Bien de Mañana (eltrece) subió a las redes sociales un video que tituló “El luchón votó a Milei”, en referencia a su ex pareja y padre de sus tres hijas, Matías Defederico, quien al parecer se inclinó en las urnas por el candidato de La Libertad Avanza.

En la parodia se puede ver a la mediática atendiendo una llamada. En la misma se oye la voz de una persona que le realiza una particular consulta: “Hola amiga, ¿viste que tu ex dijo que votó a Milei? Ante la pregunta, Cinthia lanzó una picante respuesta: “¡Este rata no paga la deuda en pesos, la va a pagar en dólares!”.

Lo que sigue es una divertida canción que relata el calvario de la influencer para exigirle al exfutbolista parte de su responsabilidad en la manutención de las tres hijas que comparten. ”Para sacarle algún centavo tengo que hipnotizarlo, tirarme al suelo de rodillas, suplicarle o robárselo”, expresa en una secuencia que Cinthia finalizó haciendo el gesto “Fuck you” mirando a cámara.

El video de Cinthia que alcanzó las 16 mil reproducciones, también provocó las reacciones de casi mil internautas que dejaron caer los más variados comentarios. Algunos internautas afirmaron que Fernández tiene cierta fijación con su ex y otros cuestionaron que uniera sus problemas personales con la política: “¿Qué tiene que ver Milei con que a ella no le paguen la manutención de las nenas”, entre otros comentarios similares.

Sin embargo, en uno de los mensajes recibidos, Cinthia aclaró que el video que subió a las redes tenía como intención satirizar la suba del dólar.