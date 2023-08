Silvina Escudero destrozó a Graciela Alfano en Intrusos y la exvedette le respondió

La actriz liquidó a la exvedette por sus experiencias en conjunto y dio detalles de todo lo que padeció con ella.

Silvina Escudero destrozó a Graciela Alfano en Intrusos por distintos motivos y aseguró, en otras palabras, que fue muy mala persona con ella.

Luego de hablar sobre su nuevo puesto en Bien de Mañana, programa conducido por Fabián Doman, el cronista le sacó sobre los conflictos que tuvo Cinthia Fernández, su actual compañera, con distintos panelistas. Allí, nombró a Alfano y expresó: "Convengamos que Graciela... epa! Es una persona que a lo largo de toda su carrera ha tenido problemas con muchas personas. Ha sido muy cruel".

"Lo digo a nivel personal, ha sido muy cruel conmigo. Muy hija de puta. Aparte yo era pendeja y ella era una señora grande. Me sentí maltratada, basureada", detalló.

Sin embargo, el notero quiso saber por qué motivos la trataba de esa manera, y la actriz aclaró: "Esa pregunta habría que hacérsela a ella".

Posteriormente, cuando se enteró que la exvedette había dicho que no quería volver a trabajar con la expareja de Matías Defederico, su compañera actual en el programa de El Trece, lanzó: "Mirá qué loco. Yo trabajaría con cualquier persona, hasta con ella que ha sido malísima conmigo".

Qué dijo Graciela Alfano sobre Silvina Escudero

Mientras pasaban la nota que le habían hecho a la bailarina, la exvedette estaba en vivo desde Las Grutas por la pantalla de América TV y opinó sobre los dichos de Escudero.

"Vamos a ser sintéticos porque la tele es titular. Entonces, yo digo... si yo fui malísima, porque pará que me seco la lágrima", comenzó diciendo de manera irónica. "Si yo fui malísima, ¿por casa cómo andamos?", acotó.

Graciela Alfano

Acto seguido, Pampito coincidió con Alfano y ella remarcó: "Me parece que victimizarse, una nenita... 28 pirulines. Yo no quiero estar con maleducadas".

"Todos los que entran en el Bailando, conocen esto de un lado o del otro. Acá, si no te la podés bancar a los 28 años, no te podés victimizar. O victimizate y hacete un gran show para que todos nos podamos divertir. Pero cuando el show termina y terminó hace 15 años, ya no da. ¿Por casa cómo andamos, Silvinita?", sentenció Graciela Alfano sobre Silvina Escudero.