Crítica de "Blue Beetle", el primer superhéroe latino de DC reivindica su herencia y su cultura

Nos lo pasamos bien chido y bien padrísimo con la nueva película de DC.

Por Fran Chico

Para Fotogramas

'Blue Beetle' llega a las pantallas en medio del peor periodo de incertidumbre de DC, tras los fracasos en taquilla de 'Flash', '¡Shazam!: La furia de los dioses' y 'Black Adam', y justo antes de que James Gunn tome las riendas oficialmente de la compañía y reinicie el universo cinematográfico de DC haciendo borrón y cuenta nueva. Por lo tanto, 'Blue Beetle' tenía todo en contra... Y quizá por eso haya pillado por sorpresa su buen hacer, colocándose entre las mejores películas de superhéroes de los últimos años.

El primer superhéroe latino de la historia de DC debuta en la gran pantalla con un relato clásico de orígenes superheroicos. 'Blue Beetle' acepta que tiene que pasar por ese trámite, pero no se resigna a hacerlo con el piloto automático y, ya que no puede evitar repetir los tópicos de siempre, lo apuesta todo al carisma y a la química de la familia Reyes. Los personajes y su buena onda son el auténtico corazón de la película, y son los que marcan la diferencia con el resto de estrenos del año.

DC cambia al Batman multimillonario y "fascista" (lo dice la propia película) por una abuela revolucionaria contra el imperialismo y un padre sin recursos a punto de perder su casa y su trabajo, y al kriptoniano más poderoso del universo por el Chapulín Colorado. La herencia y la cultura latina se adueñan de los lugares comunes del género y convierten a esta especie de mezcla entre Iron Man y Venom en la versión superheroica de 'María la del barrio', la telenovela mexicana de Thalía, al ritmo de Los Panchos y de Calle 13.

Seguramente su villana, la incombustible Susan Sarandon, sea su punto más flojo. Al igual que el resto de la historia, no deja de ser una "mala" que hemos visto decenas de veces antes, con el hándicap de que su personaje y los que la rodean no destacan en absolutamente nada que no sea reproducir al antagonista típico del género.

Las escenas de acción y unos efectos especiales por encima de la media justifican el pago de la entrada, pero los principales superpoderes de 'Blue Beetle' son el sentimiento de comunidad, el esfuerzo y la lucha por salir adelante y, sobre todo, la familia, al más puro estilo 'Fast and Furious'. Desde una Mamá Coco convertida en Rambo hasta una mezcla conspiranoica entre el Doc Brown de 'Regreso al Futuro' y el 'Machete' de Danny Trejo, la familia Reyes está repleta de personajes memorables y el uso del spanglish (desdibujado en la versión doblada de la película) y el contraste cultural hacen que los puntazos cómicos de 'Blue Beetle' formen la película de superhéroes más divertida del año hasta la fecha.

Para los que quieran pasarlo bien chido y bien padrísimo con un superhéroe de DC.