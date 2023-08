En contra de la casta, a favor de la política

Milei pasea triunfalista sus consignas más taquilleras, y extiende la idea de "casta". El peligro de consagrar una lógica con resonancias antipolíticas.

Por Gonzalo Abascal

Para Clarín

Es tiempo de interpretaciones. La sorpresa electoral dio paso al desconcierto de los dirigentes, y a la necesidad urgente de elaborar una hipótesis explicativa. Se vuelve imprescindible la tarea colectiva de construir una teoría que permita dejar atrás el domingo y posar, otra vez, la mirada en el futuro.

¿Se consiguió? No parece, al menos por ahora. Para ejemplificarlo, vale empezar por las últimas ideas circulantes. Entre ellas las de Andrés “Cuervo” Larroque, cercano a Cristina y Máximo Kirchner. “Estamos frente a una disyuntiva muy clara: es peronismo o disolución nacional”, amenazó. “Hay que salir con toda la fuerza a bancar a Sergio Massa. Tenemos muy claro que no estamos en el paraíso, pero estamos muy cerca del infierno. Eso nos tiene que hacer reaccionar a todos”.

Surge enseguida una duda inicial, ¿a quién le habla? ¿Quiénes están incluidos en ese “estamos”? ¿A los ciudadanos o a los dirigentes y militantes kirchneristas? En verdad, cualquiera de las alternativas muestra miopía. Si habla de los ciudadanos, perdió de vista que el infierno llegó hace rato: es el 140% de inflación anual, la caída de las jubilaciones, el crecimiento de la pobreza. ¿Qué puede ser peor? Si, en cambio, les habló a sus pares, ofrece un ejemplo explícito del funcionamiento mental de “la casta” que se castigó en las urnas: la idea de reaccionar sólo para defender sus privilegios -entre ellos millones de empleos en el Estado-, en peligro.

Sergio Massa, candidato y ministro de Economía, ofrece otras lecturas de la realidad. En su primera entrevista luego de la elección insistió con una idea repetida durante la campaña: el problema es Macri. Como si el resultado electoral no hubiera ocurrido, reiteró como argumento principal sus ataques al ex presidente. El ministro parece haber extraviado un dato mayor: para 7 millones de votantes, Macri y él, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, no son diferentes. Al contrario, son lo mismo: la casta. ¿Habla para fidelizar a los suyos? Desde el domingo pasado aparece como un objetivo insuficiente.

Ahora bien. ¿Por qué es imprescindible elaborar una teoría correcta de la actualidad? Para neutralizar la trampa de las consignas simplistas, la consagración de una lógica con resonancia antipolítica, la reducción de la complejidad al eslogan.

Ayudar a entender que lo que debe terminarse de la idea de casta son los privilegios, pero es vital sostener una concepción colectiva de la política. Y que una vez eliminada la casta, si tal cosa fuera posible, no puede seguirle el vacío o la ausencia, sino una legítima (y legitimada) representatividad.

“Vivimos en un tiempo cuyo dramatismo consiste en que la política puede convertirse en algo completamente prescindible”, escribió hace tiempo el español Daniel Innerarity, a propósito del surgimiento de 'los indignados'. “Con esta amenaza me refiero a la disolución de la lógica política frente a otras lógicas invasivas, como la económica o la mediática...”, alertó. Para terminar: “El problema de los grandes gestos críticos no es que se proponga algo diferente, sino que las cosas suelen quedar inalteradas cuando las modificaciones deseadas están fuera de cualquier lógica política”.

En estas horas en que Milei pasea confiado por la TV sus consignas más taquilleras, y sus partidarios cantan con triunfalismo “que se vayan todos/que no quede ni uno solo”, no está mal recordar que el futuro requerirá negociaciones, pujas, acuerdos y votaciones. Todo lo que está bien de la política.