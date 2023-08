Marcelo Polino se mostró furioso con Nicole Neumann por no haberlo invitado a su boda: "Yo la he defendido"

El periodista estalló contra la modelo que no lo incluyó en su lista de invitados, siendo que mantenían una amistad.

En las últimas horas, la boda de Nicole Neumann y el piloto automovilista Manu Urcera ha dado mucho qué hablar, sobre todo después de conocerse que se llevará a cabo el próximo 8 de diciembre, en lo que significará una gran fiesta para 500 invitados. Las invitaciones comenzaron a ser enviadas, pero muchas figuras del espectáculo se sorprendieron al ver que no fueron tenidas en cuenta para la gran noche de la modelo. Entre ellos, se encuentra Marcelo Polino, quien se mostró indignado por el desaire de la ex de Fabián Cubero: "Nicole Neumann se casa, pero invitó a Flavio Mendoza y a mí no. Yo la he defendido en tantas circunstancias". En la mesa de Polémica en el Bar -ciclo que conduce Marcela Tinayre por la pantalla de América- el periodista de espectáculos compartió su enojo y desilusión con quien ha sido su compañera en Los 8 Escalones: "Me encantaría ir con Flavio. Yo además estuve compartiendo con ella trabajo en los 8 escalones de Guido, y ahí ella me había dicho, 'vamos a hacer una pequeña despedida de soltera entre los tres para chusmear, pero no", detalló al aire. Allí fue cuando la conductora del programa intentó calmar la situación y cerrar el tema: "Bueno, tu apellido es con P, si está enviando las invitaciones por orden alfabético, tal vez la tuya todavía no llegó". Cabe destacar que, en las últimas horas, trascendió que Nicole Neumann también había dejado afuera de su gran día a Guido Kaczka, el conductor del ciclo en el cual estuvo como panelista, lo cual causó gran sorpresa en los principales medios de espectáculos.