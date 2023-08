Sandra Pitta, sobre el Conicet: "Hay que recuperar el organismo independiente que solíamos tener"

Durante un diálogo con Radio Panorama, la investigadora se refirió a las polémicas declaraciones de Javier Milei en torno al organismo, al que pretende disolver.

La investigadora científica del Conicet Sandra Pitta, se refirió a las declaraciones que el candidato presidencial Javier Milei realizo sobre el organismo, al que consideró necesario disolver para convertirlo en secretaría, reduciendo también la cantidad de miembros que lo integran.

Durante un contacto con Buen Día Santiago, la científica e investigadora del Conicet consideró que "cuando en una sociedad hay un organismo estatal tan apegado al gobierno de turno, se ve una especie de 'casta' que no es independiente".

"El gran valor de un organismo científico debería ser el ser independiente de los gobiernos de turno, separarse de la casta, como Milei la define", reflexionó Pitta.

La científica consideró necesario "recuperar ese organismo independiente que solíamos tener. A lo largo de la historia hubo vaivenes donde hubo apegos a determinados gobiernos, pero en general el Conicet ha sido independiente. Es un organismo de los más meritocráticos que hay, donde hay alta exigencia. El problema es que están entrando muchos, no malos investigadores, pero los recursos son muy escasos. Hay que lograr un equilibrio".

"Si uno tiene mil genios pero no tienen los recursos apropiados, tampoco va a tener productividad. La ciencia actual requiere un trabajo interdisciplinario muy fuerte, muchos recursos y obviamente eso no se está dado en Argentina", dijo, al tiempo que estimó que "hay una mentalidad anti-empresa, anti-capitalista en el Conicet, lo que hace muy difícil la interacción. Hay una inercia ideológica, esas son las cosas que hay que apuntar: no eliminarlo, sino replantearlo", dijo.

Finalmente, se refirió a la comparación que el libertario realizó con la NASA y la consideró "falaz" ya que no son organismos semejantes. "La NASA depende de una enorme estructura que tiene en Estados Unidos y el exterior. Terceriza muchas de sus investigaciones en otros institutos y organismos", explicó.