Apple deberá pagarle u$s500 millones a los usuarios de iPhone

La justicia de Estados Unidos determinó que Apple deberá pagar u$s500 millones en compensaciones a usuarios de iPhone. Dueños de algunos modelos viejos de iPhone con fallas habían presentado una demanda conjunta a la compañía en 2018. En 2020, el gigante tecnológico acordó pagar ese montó para resolver la causa, en lo que se consideró "uno de los fraudes de consumo más grandes de la historia". Esta semana, dos de los usuarios levantaron sus apelaciones y por lo tanto se podrá pagar la compensación. Unos tres millones de usuarios que presentaron reclamos y pueden ser elegidos recibirán su compensación. Según Tyson Radenbarger, abogado de los demandantes, esto provocará que cada uno de ellos cobre unos u$s65. Los dispositivos iPhone con problemas fueron los modelos 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE, que funcionaban con sel sistema operativo iOS 10.2.1 o más nuevo, antes del 21 de diciembre de 2017, o iPhone 7 y 7 Plus en sistema operativo 11.2 o más nuevo, antes de la misma fecha. La demanda explica que en 2015 y 2016, aparecieron reportes de apagones inesperados en los dispositivos. Los consumidores se quejaron de que sus teléfonos se apagaban incluso cuándo tenían más de 30% de batería. Según los demandantes, los apagones eran resultados de una discordancia tecnológica entre las baterías y chips de los dispositivos y la siempre en crecimiento demanda de los nuevos sistemas operativos. Apple trató de arreglarlo con una nueva actualización de sistema, pero esto solo redujo un poco el número de incidencias.