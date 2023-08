El abrazo de los libros

Ha habido tanta catástrofe y también tanta buena nueva, que ya podrían parecer obsoletos estos libros, seres de otro mundo. Pero se adaptan en seguida a los ojos de la casa y de la vida.

Por Juan Cruz, en diario Clarín

Aquí están los libros. Primero estuvieron, por la pandemia, por la vida, atrincherados, soldados inconscientes, metidos en cajas, viviendo su letra y su significado en sótanos de los que han llegado de pronto, en avalancha, dando abrazos torpes a la claridad del día al que, al fin, regresan.

Se desperezan, son libros otra vez, qué se puede hacer sin ellos, cuánto tiempo lejos, y ahora son como una estantería de cristal, parte de la vida, y no sólo de la memoria. Son los libros, la sustancia de lo que siempre has querido ser, desde cuando de niño te gastaste el dinero de un pantalón en comprar casi todo lo que pudiste de Miguel de Unamuno. Aquí están.

También ha venido Miguel de Unamuno. Sin ellos tú no eres nada, ahora mismo eres, otra vez, los demasiados libros, la vida entera hecha de libros, ahí están, tú los saludas y ellos te ofrecen lo que tienen, lo que son: la sustancia de su voz, la que tú les das.

Miles de kilos, dicen las estadísticas que verifican las personas que los traen. Vienen en grandes palets y así son devueltos a la vida. Rasgas los paquetes que los preservan de los temporales nocturnos en los que han vivido y cada uno de ellos constituye una sorpresa. Tú ya los conocías, tienen aquella cara que tuvieron entonces, pero ya el mundo es otro. Ha habido tantas muertes, tantas noticias intransitivas u horribles.

Ha habido tanta catástrofe y también tanta buena nueva, que ya podrían parecer obsoletos estos libros, seres de otro mundo. Pero se adaptan en seguida a los ojos de la casa y de la vida. Son las ventanas abiertas, para ellos no hace frío sino tiempo. Es decir, vida en el tiempo, como decía don Antonio Machado, que está por aquí, saliendo de un diván en el que también estaba sin sueño desde 1936 Federico García Lorca.

Soñolientos poemas, vivarachos ensayos, novelas que recuerdan otras novelas, distintas lecturas, desde el viejo Quijote al más reciente libro de Joan Didion, viva entonces, muerta mientras tanto, como tantos, como Javier Marías. Javier abre las hojas a lágrimas recientes, certifica, con esta presencia de un libro minúsculo, el paso voraz del tiempo, el gran impostor, que ahora ya dice su nombre y su apellido, Javier Marías, en un pasado que hiere al corazón y a la tiniebla.

El libro de Joan Didion se llama Según venga el juego, el que resurge de Marías se titula Entrevistos, 79 páginas que preparó su amiga Elide Pitarello, y tiene, de junio del 2006, una dedicatoria que ahora suena como una mano en la puerta, o en el aire, su letra sin dudas, “estas conversaciones que bien pudiéramos tener”…

Dentro habla, primero que nada, de la casa en la que habita, de modo que, cuando llevo algunas palabras releídas ya me lo imagino diciendo, su voz, su modo de ser, su escritura hablando y diciendo “he tenido una vida itinerante”…

Aquel Marías que desde entonces, desde su muerte, se me aparece como si estuviera aun por aquí, a punto de descolgar el teléfono para proseguir una conversación que ahora ya sólo está en la imaginación o en sus libros. Por ese lado de las coincidencias que la estantería recibe como cartas aparece Eliseo Alberto, con su Caracol Beach, lo veo detrás del libro, llorando, riendo y llorando; aquel cubano ha venido, con los libros, a pedir canto y risa, pero llora….

El pasado que en el tiempo fue presente o porvenir reside en estos libros por los que no parece haber habido mancha o descrédito. Siguen vivos y te hablan. ¿Cómo sobreviven en las estanterías oscuras estos haces de luz, quién los alimentan si no los mira nadie, si están ahí, secos y ausentes como mariposas de la época de Vladimir Nabokov?

Nabokov también está, ahora lo he visto espantar hormigas en la cocina, parecen hormigas de otro mundo que este hombre ahuyenta con un libro que recoge sus conversaciones sobre don Quijote de la Mancha. Lo veo hablar, en una entrevista que le hicieron en Francia, y nadie podrá decir que está muerto, como no podrán decirlo, en este momento, ni de Unamuno, ni de Machado, ni de Lorca, ni de Javier Marías ni de Didion… Están aquí, yo los he visto al abrir las cajas en las que vienen sus libros, y hablan con su voz reciente de madrugada.

La oscuridad se los llevó de viaje, no los hemos visto desde entonces, y ahora llegan, regresan como elegantes visitantes de una casa en las que ya se van a quedar. Los recibe las habitaciones, de pronto son habitantes de nuevo del sitio del que hacía tanto que faltaban, y su lugar es la estantería, la madera que al fin se abre para ofrecer placer al futuro de leer, que es como el futuro de vivir, el espejismo de sentirte, de nuevo, acompañado de las letras que han ido a su modo durmiendo quietas.

Ya están aquí, de vuelta. Como niños que hubieran pasado su primer campamento de la adolescencia, ahora vienen y los saludas como si les pidieras perdón por tenerlos tanto tiempo lejos. Ellos no dicen nada: son letras, no hablan, eres tú el que los deletrea, vuelven a saltar de ser escrito o vibración sonora, se recuperan con tu voz, aquí están, son versos o interrogantes, están otra vez en tus manos, son tus libros.

Aquí está, por ejemplo, el primer Mamá que me dejó en Buenos Aires Jorge Fernández Díaz. Dice al final el hijo sobre lo que le oyó decir a su madre: “Por lo visto nunca es demasiado tarde”. Y esto dice don Emilio Lledó, mi maestro, en Dar razón, unas conversaciones con su amigo Juan Á. Canal: “El fanatismo religioso no provoca más que violencia. Llevemos cuidado”.

Y mi amigo Manu Leguineche, el mejor periodista español que conocí, dice, en el libro que más subrayé en mi vida, La felicidad de la tierra, el primero que surgió de estos reencuentros que han supuesto el regreso de la biblioteca: “¡Ah! El cenicero de Omar Khayyam duró tres meses. La vida pasa, rápida caravana”.

Acaso la vida siguió soñándolos. Pero convivir con los libros no es tan solo someterlos a la voluntad del recuerdo: has de tocarlos, debes sentirlos, juntarte con ellos, preguntarles, a un libro de Knut Hamsun o de Mika Waltari o d Charles Dickens, cuando todo lo leías por primera vez.

Regresar a la voz que tenías cuando leías a Pearl S. Buck o a Virginia Woolf que, ahora, por cierto, viene sin melena, como vestida de seda para una noche en que se asombra España de que la gente hable de ella porque un partido ultra la ha ultrajado por haber demandado, hace casi un siglo, alegría o importancia a la vida lesbiana.

Los libros de papel y de letras, los viejos libros, saltando de júbilo al llegar a la casa, exhibiendo sus títulos y sus interiores, página a página. Suculenta memoria hasta ahora sepultada en la parte de atrás de los trasteros a los que los accidentes de la vida los condenaron a medio leer o a punto de ser leídos, asombrados de la oscuridad a las que los condenaron el destino o la oscuridad de las ciudades o del mundo.