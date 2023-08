Ataque nocturno: Ucrania confirmó la destrucción de 15 drones rusos

Las fuerzas rusas "atacaron desde el norte. En total, se lanzaron 17 ataques con drones desde la región de Kursk", explicaron las fuerzas armadas ucranianas en Telegram.

La fuerza aérea de Ucrania reportó este sábado un ataque nocturno con 17 drones, de los cuales 15 fueron derribados.

Según se informó, las naves no tripuladas son de fabricación iraní, los ya conocidos drones Shahed. Sin embargo no se especificó qué ocurrió con los dos drones que no fueron derribados.

"Quince drones enemigos fueron destrozados por las fuerzas y medios de la fuerza aérea en cooperación con los sistemas de defensa aéreos y otros componentes de las fuerzas de defensa de Ucrania", afirmó el ejército.

Desde que empezó el conflicto, en febrero de 2022, tanto Ucrania como Rusia han reportado incursiones de drones recurrentes, sobre todo recientemente, coincidiendo con la contraofensiva lanzada por Kiev para recuperar los territorios ocupados por Moscú. De hecho el viernes, Rusia afirmó que sus fuerzas habían derribado drones ucranianos que se dirigían hacia Moscú y hacia su flota en el mar Negro.