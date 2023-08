Pampita volvió a hablar tras declarar con qué actriz no trabajaría

Al momento, todos creen que se trata de Natalia Oreiro, quien había sido señalada como tercera en discordia en su relación con Benjamín Vicuña.

Hace algunos días, Pampita fue tendencia tras declarar que nunca trabajaría con una actriz, de la cual no reveló su identidad. Tras estas afirmaciones se comenzó a especular de quién se trataba y se llegó a la conclusión de que hablaba de Natalia Oreiro, quien había sido señalada como tercera en discordia entre la modelo y Benjamín Vicuña hace 8 años.

Luego de sus declaraciones, aseguró en el ciclo Socios del espectáculo: "Me arrepentí".

"No estoy en esa etapa de mi vida de entrar en conflicto, de que se hable en los programas de cosas del pasado", expresó Carolina Ardohain, y admitió: "La verdad que no era la idea, contesté una pregunta y me equivoqué porque yo ya conozco cómo es el medio y tendría que haber sabido que se iba a armar lío".

"Pequé de inocente", aseguró la modelo, por lo que explicó: "Me sirve de lección para no volver a pisar el palito nunca más".

Finalmente, agregó: "No nombré a nadie yo tampoco, no sé porque empezaron a sacar conclusiones".