Le hackearon el WhatsApp a su novio y ella aprovechó para negociar con el estafador por un insólito dato

Una joven compartió en TikTok el insólito chat que mantuvo con el estafador que le hackeó el celular a su pareja y su "tóxico" pero divertido pedido para descubrir si le es infiel la volvió viral.

"No hay mal que por bien no venga", dice un clásico refrán, y esta joven quiso implementarlo al máximo cuando le hackearon el teléfono a su novio. A través de TikTok, la chica compartió la inusual conversación que mantuvo por WhatsApp con el delincuente que le "choreó" la cuenta a su pareja, y el divertido negocio que le propuso para descubrir si él la engaña se volvió viral.

La vulnerabilidad de los usuarios frente a la tecnología es una preocupación creciente, porque si bien cada avance brinda comodidad y conectividad, también deja a los individuos expuestos a amenazas cibernéticas. Hoy, los delincuentes digitales hackear con facilidad aplicaciones como WhatsApp para amenazar y obtener ganancias ilícitas, además de robar información privada de la vida de las personas.

Esto es precisamente lo que experimentó recientemente un usuario de la aplicación de mensajería más popular. Su novia compartió el incidente en TikTok, pero decidió tomar ventaja de la situación para negociar con el hacker. Sin embargo, su intención no era recuperar la cuenta, sino ¡descubrir si había sido víctima de engaño!

"Pov: le hackean el WhatsApp a tu novio y aprovechás la situación", escribió sobre el video difundido la usuaria "aguusmetelskyj". En el clip se llega a ver cómo, en primera instancia, la joven insulta al hacker. No obstante, minutos después le hizo el insólito pedido: "Escuchame, ya que estás revisale el teléfono a ver si tiene otra", solicitó. ¿Qué dijo el delincuente?

Sin titubear, el hacker replicó: "¿Cuánto pagás? Y te paso todo las que tiene". La chica, en tanto, le mandó un audio como respuesta. "Pasame el CVU y arreglamos. Unos 'milqui', unos dos mil te puedo pasar", señaló la protagonista de este viral.

El clip recorrió todo TikTok y en poco tiempo obtuvo más de un millón de reproducciones y casi 120 mil "Me gusta". Además, los usuarios de la red social dejaron divertidos comentarios, como suele suceder en casos como este.

En ese sentido, una internauta destacó: "Acá el que no corre, vuela. No trabaja el que no quiere, alto negoción", mientras que otra reveló: "Yo no veo problemas, veo soluciones". Por otra parte, decenas de personas exigieron la parte dos del video, para saber cómo terminó la historia.

"¿¿Todo las que tiene?? Osea que ya tiene"; "Qué suertudas algunas, ojalá le pase al mío"; "No la juzgo porque tranquilamente podría ser yo"; "Salí de ahí maravilla"; "No todo es malo, se aprovecha la situación"; "Nuevo servicio desbloquado"; "La oportunidad de tu vida, amiga", fueron otros comentarios en el video viral de TikTok.