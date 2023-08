“No hay ninguna posibilidad de que Mauricio Macri acepte la propuesta de Javier Milei o que lo apoye"

Así lo aseguraron desde el entorno del expresidente y enfatizaron en que “no cabe duda sobre a quién apoya Mauricio, que es a Patricia Bullrich y los candidatos de Juntos por el Cambio".

¿Será la mecha encendida que puede detonar una bomba en Juntos por el Cambio? Javier Milei dijo esta mañana que, si gana las elecciones, Mauricio Macri “tendría un rol destacado como representante de la Argentina, alguien que puede abrir mercados”. Sin embargo, la desmentida fue contundente: “No hay ninguna posibilidad de que Mauricio acepte esa propuesta ni de que lo apoye (a Milei)”, dijo a Infobae Fernando de Andreis, uno de los principales colaboradores del ex presidente.

Ex secretario general de la Presidencia del gobierno de Cambiemos, De Andreis afirmó que en el entorno de Macri “no toman en serio” la propuesta del líder libertario y resaltó: “No cabe duda sobre a quién apoya Mauricio, que es a Patricia Bullrich y los candidatos de Juntos por el Cambio”. “Nos sorprende que algunos se presten al juego de querer apropiarse de Mauricio”, agregó apuntándole a Milei.

Mientras se desarrolla esta polémica, el ex presidente está en viaje a Marruecos para participar nuevamente del Mundial de Bridge, una de sus máximas pasiones. Pero sus máximos allegados también afirmaron que Macri “es fundador de Juntos por el Cambio y está trabajando para que Patricia Bullrich gane las elecciones y cuando vuelva al país se sumará a la campaña”.

Las mismas fuentes admitieron que Macri y Milei tienen “un vínculo de respeto”, pero aclararon que es el líder libertario quien lo llama al ex presidente para hablar e interpretaron que el candidato de La Libertad Avanza habló de su oferta a Macri para ser su “representante ante el mundo” porque “quiere evitar la fuga de votos” hacia Bullrich en las elecciones generales del 22 de octubre.

“Mauricio está trabajando para que Patricia sea la presidenta de la Argentina”, insistió el estrecho allegado a Macri, como para poner un punto final a las especulaciones sobre su relación con Milei.

Esta mañana, Milei profundizó la polémica en las filas opositoras cuando dijo a Radio Mitre: “Si soy presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima de Cancillería y demás... un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, pero creo que es alguien que puede abrir mercados”.

Sobre sus charlas con el ex mandatario, el candidato libertario contó que hablaron de diversos temas y se mostró sorprendido por un gesto de Macri que le llamó la atención. “Hablamos de varios temas, pero me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mí dado el vínculo que tenemos”.

Macri nunca ocultó su buen diálogo con Milei y la afinidad con muchas de sus ideas, coincidentes con el sentido del cambio drástico que el ex presidente impulsa para el próximo gobierno. Pero uno de los indicios que prendieron las luces de alerta en un sector de Juntos por el Cambio fue cuando, en su discurso en Parque Norte luego de las PASO, Macri habló de un “cambio de era” y, tras felicitar a Bullrich, resaltó que “sumando los resultados de Javier Milei y los nuestros es enorme esta mayoría de argentinos que planteamos un cambio profundo como no existió en décadas”.

Esa mención no sólo le dio más entidad al triunfo del candidato de La Libertad Avanza sino que incluso trascendió que Macri lo llamó para felicitarlo, un gesto que agigantó la figura del adversario de Bullrich (uno de los pocos dirigentes políticos que lo hizo, según Milei).

De todas formas, el ex jefe del Estado brindó luego precisiones para dejar en claro que apoya a Bullrich: “Con todo respeto, los libertarios, Milei, son parte del cambio que se viene, pero Patricia y su equipo son experiencia. Sabe lo que hizo bien y mal. Ahora tenemos volumen”, dijo a LN+.

Aunque admitió que mantiene una buena relación con Milei, Macri sostuvo que “Juntos por el Cambio es el que está más preparado, por la historia, para sacarnos de este lugar y para eso es importante el apoyo de los libertarios”. Y sobre el famoso “plan motosierra” que propone el líder libertario, el ex presidente planteó que “la motosierra es fundamental”, pero aclaró que “tiene que ser parte de una caja de herramientas”. “Necesitás un bisturí, la lima, un martillo, una tenaza y la motosierra como un hecho fundamental, pero no es solamente eso”, analizó.

Macri fue el primero que predijo que Milei podía ir a una segunda vuelta con el candidato presidencial de Juntos por el Cambio, frase que causó malestar en la coalición. “Es obvio que pienso que vamos a ir a la segunda vuelta contra esta nueva expresión más liberal, más rupturista, de más enojo con la frustración que se arrastra durante décadas”, señaló en abril pasado durante el almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en La Rural.

Allí hubo otras señales hacia el flamante ganador de las PASO con el 30% de los votos: Macri se mostró a favor de “semidinamitar todo” si Juntos por el Cambio volvía al poder y, sobre todo, destacó que “el día después de las elecciones va a haber que trabajar juntos con Milei”.