Cristian Castro en primera fila durante el último show de Luis Miguel en Argentina

Pese la histórica rivalidad de los cantantes, el hijo de Verónica Castro no quizo perderse el último show del astro.

Luis Miguel recibió una visita muy especial en su último concierto en la Argentina. Nada más ni nada menos que de Cristian Castro, con quien El Sol de México tuvo rivalidad en el pasado. Castro no quiSo perderse el último concierto de Luismi en Argentina, como parte de su tour 2023, y no pasó por desapercibido. Los fans lo encontraron cantando entre las primeras filas del recinto y retrataron el momento en que cantó Suave, una de las canciones más populares del Ídolo. El momento se viralizó en redes sociales y muchos se vieron enojados porque Luismi no lo invitó a Cristian a cantar un tema con él y festejaron el gesto de "El gallito Feliz" por mostrar admiración por su supuesto rival. “El rey y el príncipe juntos!”, “Qué lindo sería verlos hacer un dúo musical, eso hace gigante a Cristian Castro, demostrando su humildad”, “No es envidioso”, “Aunque no cantará con él porque era su noche, lo tenía que a ver saludado delante de todo el público”, fueron algunos de los comentarios. De acuerdo a la serie de Luismi, su distanciamiento con Castro comenzó cuando éste surgió dentro de la industria musical y la disputa se concreto cuando ambos se enamoraron de la modelo y actriz Daisy Fuentes.