La indirecta de Julieta Poggio para Marcos Ginocchio

En medio de un gran momento, Julieta Poggio pasó por el programa Cortá por Lozano, donde abrió su corazón y reveló que su peor miedo es la soledad, ya que le gusta estar en pareja y desde muy chica siempre estuvo de novia. La protagonista de "Coqueluche" habló con Verónica Lozano y aseguró que la soltería le parece muy aburrida: " No es tan divertida la soltería, a mí me gusta la vida de casada. Es más divertido pollerear, ver una peli, soy muy romántica ". En junio, Julieta anunció sus principios de separación de Lucca Bardelli , y desde aquel entonces se la vinculó con Marcos Ginocchio, el campeón de Gran Hermano 2022. Juariu le preguntó a Julieta si en el último tiempo se enganchó o conoció a alguien y la actriz aseguró: " Yo siempre estoy abierta para el amor... con respecto a Marcos, me parece muy lindo. Ya lo saben igual, ya lo confesé ".